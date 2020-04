Cinema | 2 Aprile 2020

Non siete riusciti a vedere Selfie, il film-documentario scritto e diretto da Agostino Ferrente in memoria di Davide Bifolco? Da oggi e fino a venerdì, avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza per noleggiare gratuitamente lo streaming della pellicola. Ecco come.

Vota e vedi, l’iniziativa di La rosa porpurea-Radio 24

In questi giorni di isolamento forzato sono tante le iniziative culturali volte a rendere la quarantena meno ostile. Tra queste, segnaliamo Vota e vedi, il sondaggio Facebook indetto da La rosa porpurea, il programma di cinema di Radio 24 condotto da Franco Dassisti (in onda tutti i sabato dalle 18.00 alle 19.00), in collaborazione con la piattaforma digitale CG Entertainment.

Quattro film in gara, uno solo da scegliere, tra questi anche Selfie. Partecipare è semplicissimo: per chi vuole vedere e rivedere la storia di Pietro e Alessandro dovrà solo raggiungere il post pubblicato sulla pagina del programma, reperibile cliccando qui, e apporvi il proprio “❤️“, vale a dire, la reaction attraverso cui mostrare la propria preferenza per il film.

Avete tempo fino a venerdì alle ore 12.00. Durante la trasmissione radio di sabato, alle 18.00, sarà spiegato come noleggiare gratuitamente il film più votato e vederlo nel weekend sulla piattaforma www.cgdigital.it .

Che vinca il migliore, dunque! (E speriamo che sia Selfie).

