22 Dicembre 2019

“Bentornati fratelli e sorelle terrone, questo è stato un piccolo gesto per non far sentire solo chi deve subire sulla sua pelle la sofferenze di vivere lontano da casa.

Venerdi 20 dicembre alla Stazione Centrale di Napoli abbiamo, con un flash mob “Accogliamo chi rientra per le festività!” accolto chi rientrava con un pò di caffè e qualche cartolina. Insieme possiamo lanciare un messaggio forte a Ferrovie dello Stato e al Ministero dei Trasporti, affinchè siano previste tariffe agevolate per i tanti meridionali che ogni anno tornano a casa per le feste natalizie. La mobilità deve essere un diritto e l’emigrazione una scelta libera.

Mai più emigranti!”. Con queste parole i ragazzi de “Il Sud conta” hanno diffuso il video del flash mob che si è svolto sabato alla Stazione Centrale di Napoli.

