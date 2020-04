Senza categoria | 15 Aprile 2020

Il Sud regge l’impatto contro il coronavirus e la curva dei contagi, sia a livello nazionale che nel Meridione, è in fase di discesa, con il punto di massimo della curva (il famoso “picco”) che al momento risulta essere il 21 marzo per l’Italia intera (6557 nuovi casi) ed il 2 aprile per la Campania (225 nuovi casi).

Su Identità Insorgenti si era scritto nei giorni scorsi sia sul fatto che circa il 70% dei nuovi contagi è concentrato nelle quattro regioni più colpite (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) sia su necessari chiarimenti sul “picco”. Conviene però aggiornare i dati e verificare se, a distanza di una settimana, il trend sia confermato.

In Emilia Romagna più casi nuovi che in tutto il Meridione

Stando ai dati ufficiali del 13 aprile, il 40% dei nuovi contagi riguarda la sola Lombardia ed aggiungendo Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, si raggiunge il 71% dei casi. Del restante 29%, poco più dell’8% è concentrato al Sud ed Isole (2,41% in Puglia, 2,09% in Campania, 1,68% in Abruzzo). Il numero di nuovi casi positivi in tutto il Sud più Isole non raggiunge quello della sola Emilia Romagna.

Per evidenziare in modo qualitativo l’andamento delle curve del contagio e semplificare al massimo, si è scelto di riportare nei grafici il valor medio settimanale degli incrementi giornalieri per quanto riguarda i casi totali, il numero di pazienti in terapia intensiva, i decessi ed i dimessi/guariti. Invece di guardare le variazioni giorno per giorno (49 punti dal 25 febbraio al 13 aprile) in tal modo tutto si riduce a sette punti.

Italia: Il picco dell’incremento di contagi è ancora il 21 marzo

A livello nazionale è confermato l’andamento delle settimane precedenti, anche se con una pendenza ridotta della curva in fase di discesa: il massimo della curva (il picco) è stato alla settimana n. 4 ed al momento c’è sia una diminuzione del numero degli attualmente positivi (ovvero la somma delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare) che un decremento dei ricoverati in terapia intensiva . Per gli attualmente positivi il picco è stato alla quarta settimana a partire dal 25 febbraio. Per quanto riguarda il totale dei deceduti, la speranza è che il picco sia stato effettivamente raggiunto durante la quinta settimana, così come sembra, guardando i grafici attuali, che il picco dei casi totali registrati (ovvero la somma degli attualmente positivi al numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sia stato raggiunto nella quinta settimana. Va ricordato che nei dati ufficiali all’interno della voce “guariti” vi sono anche, per alcune regioni, coloro che sono stati dimessi dall’ospedale ma non sono ancora guariti ufficialmente (due tamponi negativi).

La situazione in Campania: il peggio sembra superato

Per quanto riguarda la Campania, le sensazioni della settimana scorsa sono state per ora confermate: il picco degli attualmente positivi e dei casi totali sembra essere stato raggiunto nella sesta settimana ed i dati degli ultimi giorni sono confortanti, non essendo superata quota 100 da una settimana ed essendo stati solo 38 i nuovi positivi nella giornata di ieri. Allo stesso modo, guardando i dati ufficiali, il picco di ricoveri in terapia intensiva sembra sia stato ampiamente superato, con una diminuzione del numero di persone ricoverate rispetto alle settimane precedenti, mentre per l’andamento dei decessi la fase di discesa è iniziata solo negli ultimi 10 giorni. Per quanto riguarda la Campania bisogna tener conto che i dati ufficiali si basano sui tamponi analizzati, che spesso fanno riferimento a tamponi effettuati anche più di cinque giorni prima, come affermato anche dal presidente de Luca in una dei suoi recenti live su facebook.

Focus su Napoli: i quartieri più colpiti

Stando all’ultimo comunicato della Regione Campania (14 aprile) i casi totali fra i residenti del comune di Napoli sono 813 (29 in più rispetto al giorno prima). Il comune di Napoli ha fornito i dati aggiornati al 9 aprile riguardanti i quartieri che presentano il numero maggiore di contagiati. Si tratta di 98 casi a San Carlo all’Arena, 69 a Fuorigrotta e 64 al Vomero. Tenendo conto del numero di abitanti per singolo quartiere, il numero di contagiati ogni 10.000 abitanti è maggiore a Posillipo (17,16 contagiati ogni 10.000 abitanti), Vomero (14,41), San Carlo all’Arena (13,87), Chiaia (13,62) e San Ferdinando (13,49).

Fabrizio Reale

