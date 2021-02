Il tempio dei Dioscuri: i figli di Zeus dèi patrii di Napoli

Classicista per formazione e per vocazione ha concentrato i suoi studi e le sue attività nella ricerca storica relativa al Sud in generale e alla Campania in particolare. Attivo sul territorio in ambito associativo fin dai primi anni ottanta con numerosi articoli di denunzia sul depauperamento dei beni artistici e storici cittadini sta ora concentrando le sue iniziative sul recupero identitario delle comuni radici. Per Identità cura sia la rubrica “Storia di una Capitale” che quella sulle chiese chiuse e da salvare oltre che in generale sui temi che riguardano i nostri beni culturali dimenticati.