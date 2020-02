NapoliCapitale | 28 Febbraio 2020

A Napoli per il vertice italo-francese che si è svolto a Palazzo Rele ieri il presidente della Repubblica francese Emanuelle Macron, che ha sempre professato grande amore per Partenope, ha voluto visitare il San Ferdinando per ricordare Eduardo: ha conosciuto la moglie recitando un suo testo e lo ama da allora. Era accompagnato da Giulio Baffi, custode delle memorie delle grandi famiglie teatrali di Napoli. “Curioso attento, ha visitato il teatro con lo stupore affascinato che ho visto altre volte nello sguardo di chi ama il mondo dello spettacolo e vuole conoscerlo. È stata una bella giornata” racconta Baffi, immortalato col premier francese, davanti alla bombetta del nostro amato Totó…

Triste invece che al suo passaggio un gruppo di cittadini abbia voluto alzare un polverone e una polemica sulla piazza sporca. Per carità, la città è sporca assai e capiamo chi è incazzato.

Però, le lenzuola bianche con la scritta “aiutateci”, al passaggio del presidente della Repubblica dei gilet gialli, ospite a Napoli, città che non finisce di elogiare, li abbiamo trovati fuori luogo (e strumentali, visto che sollevate da qualcuno che fino a un mese fa era assessore in quella municipalità).

Triste anche che si cerchi sempre di proporre Napoli come un teatrino di dubbio gusto…

Le foto sono di Velia Cammarano, ufficio stampa comune di Napoli.















Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il