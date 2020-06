Politica | 17 Giugno 2020

In un video pubblicato sul sito del Comune di Napoli, il sindaco della città, Luigi de Magistris, scioglie le riserve sulla sua candidatura alla presidenza della Regione, annunciando che non si candiderà.

“Ho deciso di non candidarmi a Presidente della Regione Campania – dice il sindaco- una scelta meditata, difficile, dove ho messo da parte anche legittime ambizioni personali: anche una sfida politica molto interessante di andare a guidare la nostra regione. Ma ho scelto Napoli: una scelta d’amore, ancora una volta di cuore, di passione, ma anche di razionalità: il momento è troppo difficile per lasciare questa città nelle mani di un funzionario dello Stato senza la legittimazione democratica delle elezioni. E’ un momento in cui bisogna ricostruire la città da un punto di vista sociale ed economico, in cui bisogna dare forza ai cittadini, curare le ferite, ma anche dare forza alle energie che solo questa città sa di possedere. Ho dedicato nove anni della mia vita a questa città, dedicherò anche l’ultimo anno del mio mandato fino a giugno del 2021: insieme, porteremo Napoli dove l’avevamo lasciata a febbraio, in vetta nel mondo per energia, cultura, turismo, capacità economica. Sono assolutamente convinto di questa scelta e per questo ritengo che in questo momento spendermi in prima persona in una campagna elettorale potrebbe significare un tradimento della città. Ancora una vita – conclude de Magistris – una scelta d’amore di cui sono contento perché amo profondamente questa città. Così come ho cominciato il mio mandato, mi impegnerò fino alla fine solo ed esclusivamente per Napoli e per i napoletani”.

