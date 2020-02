Musica | 15 Febbraio 2020

È stato rilasciato ieri sul canale youtube di LIBERATO ed ha già quasi mezzo milione di visualizzazioni il videoclip del suo nuovo singolo “We Come From Napoli”: si tratta del brano composto dall’artista in collaborazione con Robert Del Naja dei Massive Attack e Gaika per il film d’esordio di Francesco Lettieri, ULTRAS, che uscirà in sala il 9-10-11 marzo come film evento distribuito da Indigo Film e dal 20 marzo disponibile su Netflix.

Oltre a “We Come From Napoli”, LIBERATO ha realizzato l’intera colonna sonora del film di Lettieri, suggellando il sodalizio artistico tra i due che li vede collaborare da anni. Come per tutti i precedenti lavori, anche in questo caso la regia è di Lettieri che realizza un videoclip in cui il mondo di LIBERATO si fonde perfettamente con quello di “Ultras”.

Del Naja, nato a Bristol, è inglese di seconda generazione. Suo padre era italiano, da Napoli si imbarcò per Brighton nei primi anni Sessanta per poi stabilirsi nella città in cui nacque il figlio. Il musicista ha ancora parenti Napoli e non ha mai perso il legame con la città.

Ad accumunare ancora di più i due artisti, poi, c’è l’alone di mistero che li circonda. Sull’identità di LIBERATO ufficialmente non si sa nulla; Del Naja, invece, sarebbe la mente che si cela dietro Banksy.

Del resto nello stesso videoclip ci sono delle corrispondenze con le opere del più famoso degli street artist.

Il testo di We come from Napoli

Miezz a via, miezz a via

This is where I wanna be

But I always have no fear

Boys, we come from Napoli

Terra mia, terra mia

This is where I wanna be

?? chi sfaccimma sij

Boys, we come from Napoli

C’est la vie, c’est la vie

There’s a war inside of me

?? chi sfaccimma sij

Boys, we come from Napoli

Follow me, follow me

Alluccann’ ??

Take a look under sea

Boys, we come from Napoli

Miezz a via, miezz a via

This is where I wanna be

But I always have no fear

Girls, we come from Napoli

Terra mia, terra mia

This is where I wanna be

?? chi sfaccimma sij

Nuje simme doje stelle in the sky

I’m lonely si tu non ce staje

I’m lonely si tu te ne vaje

Nuje simme doje stelle in the sky

Boys, we come from Napoli

Boys, we come from Napoli

