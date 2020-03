Attualità | 20 Marzo 2020

PESCARA – Nella giornata in cui i casi positivi al Covid-19 subiscono una impennata, passando da 263 a 385 con 122 persone in più positive al corona virus, arriva una nuova ordinanza del sindaco di Pescara, Carlo Masci (Fi), più restrittiva per quel che riguarda i movimenti delle persone. Ma andiamo con ordine. Dei 385 positivi, 181 pazienti sono in ospedale, altri 47 sono in terapia intensiva e, gli altri, in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia 11 malati sono deceduti, 8 quelli guariti, 1395 i test risultati negativi mentre il numero complessivo dei tamponi è stato di 2409. Il maggior numero di pazienti positivi è nella Asl di Pescara con 223, segue quella di Chieti-Lanciano-Vasto con 69, Teramo con 68 e L’Aquila-Sulmona-Avezzano con 25.

L’ordinanza del sindaco Carlo Masci

Il primo cittadino pescarese ha ristretto la possibilità di movimento degli abitanti visto che ancora troppe sono le persone che si muovevano in città, nei parchi e, complice il clima mite di questi giorni, sul lungomare e in spiaggia. Dove sarebbe dovuta scattare la sensibilità dei cittadini (e non è avvenuto) è dovuta intervenire l’autorità.

Stop a corse e passeggiate. Con il cane entro 400 metri da casa

Nello specifico, l’ordinanza, articolata in sette punti, prevede il divieto di tutte le attività motorie e sportive all’aperto in città: addio, dunque, a corsette e passeggiate con tanto di caffè. Per quanto riguarda gli animali d’affezione, punto che riguarda soprattutto i proprietari dei cani che hanno bisogno di sgranchirsi le zampe ed effettuare i propri bisogni all’aperto, il sindaco ha ordinato che “è possibile attendere alle esigenze primarie per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri”, misura che chiaramente impone l’accortezza di andare in giro con un documento d’identità qualora si dovesse essere fermati da qualcuna delle pattuglie che si vedono nei diversi punti della città.

Vietate pure le biciclette

Capitolo mobilità. E’ chiaramente vietato circolare a piedi “o con velocipedi” salvo i casi di spostamenti motivati da esigenze di lavoro quindi si potrà andare in ufficio o in bottega con la bicicletta. Tra le esigenze ammesse per mettere il naso fuori di casa, oltre il lavoro, fare la spesa e l’approvvigionamento “di altri beni di primaria necessità” leggasi medicine in farmacia. Proprio per queste ultime attività non è previsto il limite di orario di apertura mentre gli altri esercizi dovranno rispettare quello compreso tra le sette del mattino e le nove di sera.

In farmacia si entra uno alla volta

I titolari di farmacie e parafarmacie hanno l’obbligo, non semplice, di evitare assembramenti di persone davanti l’accesso e organizzare modalità d’ingresso “contingentate” leggi una persona per volta come accade negli uffici postali. Il personale a contatto con il pubblico, superfluo ricordarlo, deve essere protetto con guanti e mascherine.

Spesa entro un chilometro da casa

Il punto che sta suscitando più commenti e spunti sui social network, vera alternativa virtuale ai tradizionali bar che sono chiusi, è quello che riguarda dove fare la spesa. L’ordinanza è chiarissima: approvvigionamento alimentare e quello di altri beni primari in esercizi commerciali posti ad una distanza non superiore al chilometro dalla propria abitazione “salvo ipotesi di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi”. L’alternativa è quella relativa a chi esce per andare a lavoro che potrà servizi di negozi ubicati lungo il percorso tra l’ufficio o bottega e la propria residenza, domicilio o dimora. Il settimo punto è un avviso di buon senso: “negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione”.

Multe per i trasgressori

L’ordinanza prevede anche una multa per i trasgressori che saranno beccati dagli agenti della polizia locale e variano da 50 a 500 euro. L’ordinanza del capoluogo adriatico è stata copiata da quelle di Montesilvano e Spoltore ovvero da quelle che comporranno, a breve, il nuovo comune de La Grande Pescara.

