La Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina, presieduta dal Sindaco de Magistris con l’Assessore Alessandra Clemente, ha approvato la denominazione Stadio Diego Armando Maradona per l’impianto di Fuorigrotta. . “Maradona – si legge nella delibera – è amato e ricordato anche da chi non è appassionato di calcio o da quanti, nati dopo le sue leggendarie imprese, non hanno vissuto gli anni dei suoi successi; le manifestazioni di cordoglio e i riconoscimenti ricevuti hanno inoltre superato i confini sportivi, sociali, geografici, politici e religiosi, al punto da far diventare l’intitolazione del ‘suo’ stadio napoletano un coro unanime di portata ben più ampia della tifoseria cittadina”. La delibera, approvata all’unanimità, ora attende solo l’ok del prefetto Marco Valentini. In serata con un breve comunicato il Napoli calcio in un comunicato si è rallegrato “per la delibera firmata da tutta la giunta comunale di dedicare a Diego Armando Maradona l’ormai ex Stadio San Paolo”.

Le altre decisioni della Toponomastica

La commissione toponomastica ieri ha esaminato ed approvato altre significative ed importanti proposte.

L'Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e l'Assessore alle Pari opportunità Francesca Menna hanno proposto di intitolare a Ippocrate una piazzetta, uno slargo, preferibilmente nel quartiere Sanità, alla memoria di medici e personale sanitario che hanno dato la vita nella lotta contro il Covid-19; proposta che è nata dal dott. Franco Di Stasio, Presidente della Società Italiana di Odontoiatria Sportiva

L’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e l’Assessore alle Pari opportunità Francesca Menna hanno proposto di intitolare a Ippocrate una piazzetta, uno slargo, preferibilmente nel quartiere Sanità, alla memoria di medici e personale sanitario che hanno dato la vita nella lotta contro il Covid-19; proposta che è nata dal dott. Franco Di Stasio, Presidente della Società Italiana di Odontoiatria Sportiva e condivisa dal Presidente Scotti dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Napoli;.

L’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente ha proposto l’apposizione di una targa commemorativa alla memoria dell’agente di Polizia Pasquale Apicella, deceduto lo scorso 27 Aprile durante l’inseguimento di alcuni rapinatori in Calata Capodichino, da collocarsi, dopo sopralluoghi con l’ufficio competente e la moglie dell’agente Apicella, sulla facciata prospiciente su via Tommaso Cornelio del palazzo in angolo tra questa via e Calata Capodichino.

La Commissione ha approvato alcune proposte avanzate dal consigliere alla Memoria della Municipalità 3 Francesco Ruotolo – purtroppo recentemente scomparso proprio a causa del Covid-19 –, di intitolazione del piccolo emiciclo presente nel tratto iniziale di via Don Bosco a Maria, Ciro e Salvatore Palumbo, vittime in quelle zone nel settembre del 1943, nonché del punto preciso – frutto degli approfondimenti storici svolti con passione e competenza dallo stesso Ruotolo – per la localizzazione della targa commemorativa alla memoria della distruzione del Ponte di Bellaria, in via Miano, il cosiddetto Fondo Maranese.

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice e del Consigliere Comunale Mario Coppeto è stata approvata l’intitolazione a Alighiero Noschese (1932 – 1979), dello slargo pedonale antistante alla stazione della funicolare di Chiaia prospiciente sulla via Domenico Cimarosa con l’istituzione del toponimo Largo Alighiero Noschese. Sempre su proposta del Consigliere Mario Coppeto, di intitolazione ai Beatles del tratto di via Sebastiano Conca ricadente all’interno del Parco Mascagna, è stata definita con l’istituzione del toponimo Viale The Beatles e l’ intitolazione a Carlo Maranelli del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Amerigo Vespucci e piazza Duca degli Abruzzi.

Il Sindaco de Magistris e l’Assessore Alessandra Clemente sono stati i firmatari della intitolazione di una strada alla memoria di Antonia Bernardini morta dopo quattro giorni di agonia, nell’Ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi ustioni riportate su tutto il corpo per l’incendio del letto dove era legata nell’allora manicomio giudiziario di Pozzuoli. La richiesta era stata avanzata dalla Cooperativa Sociale Lazzarelle per l’iniziativa “Una strada per Antonia”.

Infine la Commissione ha approvato l’apposizione di una serie di targhe commemorative alla memoria di Gioacchino Luigi Mellucci nella zona di ingresso della Funicolare centrale e del Teatro Augusteo, all’Istituto di Cultura Meridionale – La Cultura rende l’uomo libero e felice nei pressi del civico 63 di Via Chiatamone e su richiesta dalla Fondazione Castelcapuano, nei pressi della cella dove è stato recluso Luigi Settembrini nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Castel Capuano nel Grande Progetto UNESCO Centro storico di Napoli.

