Attualità | 17 Dicembre 2019

Quando si propone un pranzo per i poveri a Natale, c’è sempre chi storce il muso, e ha da ridire: “Esibizionisti … I poveri non mangiano solo a Natale …! E il resto dell’anno?”.

Chissà, magari hanno anche ragione, in parte. Ma la beneficenza, anche se una volta all’anno, ci ricorda che nulla è sicuro a questo mondo, ogni fortuna si può ribaltare in qualsiasi momento, e ognuno può finire “dall’altra parte” in men che non si dica.

Il vero amaro in bocca ce lo lascia invece l’indifferenza di chi potrebbe evitare che ci sia ancora chi è costretto a vivere in un angolo di strada, invisibile comunque a tutti, anche a quei giudici che puntano il dito contro l’aiuto una tantum.

Comunque la si guardi, la miseria esisterà sempre, e c’è chi, sempre e senza proclami, devolve tempo ed energie per operare il bene, nel segreto.

È il caso, ad esempio, dei volontari che oggi si sono prodigati per distribuire un pranzo decoroso in quell’evento annuale che vede impegnato il Teatro di San Carlo a favore degli ultimi: in Galleria Umberto I, stamattina, sono state addobbate due tavolate praticamente in casa di quegli infelici che la Galleria la vivono tutto l’anno, giorno e notte (indecorosamente, si commenterà, ma dove trovare una struttura e il personale idoneo per ospitarne tanti? Napoli, come ogni metropoli, ne è piena e bisognerebbe semmai cercare per loro alternative dignitose!).

L’organizzazione e la gestione dell’evento è stata affidata al gruppo Caritas che opera presso la Parrocchia di Santa Brigida, persone di cuore impegnate in tal senso lungo tutti i mesi dell’anno, fornendo anche una doccia e un cambio di abiti a chi bussa alla porta in cerca di aiuto.

Il San Carlo, sotto lo sguardo attento della Sovrintendente uscente Rosanna Purchia, coadiuvata dall’intero staff della direzione, ha offerto la possibilità di realizzare questo evento, grazie all’aiuto della Trattoria del Golfo e della pasticceria Poppella, che hanno proposto le specialità della casa a circa duecentocinquanta clochard, i quali sono stati anche allietati dai canti, lirici e tradizionali, proposti dalla formazione corale del Massimo Partenopeo, diretta dal Maestro Gea Garatti Ansini, nutrendo così lo spirito oltre che il corpo.

Non è mai male fare del bene. Ciò che è triste, è rimanere indifferenti alla sofferenza e al bisogno, indipendentemente dal periodo dell’anno.

Siamo tutti ospiti, su questa terra, e se per una volta ci ricordiamo di essere anche fratelli, di razza se non di Fede, allora quel momento di condivisione non è mai tempo perso.

(E a proposito: foto dell’esibizione del Coro intero non ho potuto scattarne, perché stavo cantando).

Sergio Valentino









