In IV Municipalità festa con la torta di Mussolini alla presenza di un consigliere di Fratelli D’Italia

Attualità | 31 Gennaio 2021

E mentre sulla stampa nazionale imperversa il caso dei tre consiglieri comunali di Cogoleto (Genova), rei di aver ripetutamente fatto il saluto romano mentre votavano alcune delibere, a Napoli, nell’androne principale della IV Municipalità di via Emanuele Gianturco, nella giornata di ieri si celebrava la quiescenza del dipendente comunale Nunzio Vitolo con una torta celebrativa di Benito Mussolini. La “festa a sorpresa” – così come si legge dai profili social dei protagonisti – è stata organizzata da una numerosa schiera di colleghi del festeggiato accompagnati dal consigliere comunale Vincenzo Morra, appartenente alla scuderia di Fratelli D’Italia

Torta di Mussolini tra le mura comunali

Un fatto di una gravità assoluta perché avvenuta tra le mura di una sede istituzionale e che vede protagonista, tra gli altri, un consigliere di municipalità. “Mi hanno fatto una sorpresa l’ultimo giorno – si legge sul post Facebook di Nunzio Vitolo – grazia ad Enzo Morra consigliere di Municipalità 4 e coloro che hanno collaborato con me e reso protagonista grazie alla loro competenza. Non volevo emozionarmi, ma l’emozione c’è stata.” Negli screenshot postati, sulla torta di Mussolini, si legge “al caro Nunzio Vitolo da parte di Enzo Morra” (di fuori un grande uomo e un grande camerata).











La reazione del Comitato Orgoglio Vasto

“Alcuni consiglieri e dipendenti festeggiano il pensionamento di un collega con una torta con impressa la faccia di Mussolini. Esigiamo che qualcuno intervenga perché è inaccettabile che nella nostra sede istituzionale si festeggia con il volto di un assassino che ha scritto le pagine piu buie della nostra storia.

Ormai questa municipalità – conclude il Comitato Orgoglio Vasto – tra trasformismi, voltagabbana, incapaci e nulla facenti e veramente allo sbando, speriamo che almeno tutti questi personaggi abbiano la decenza di non ricandidarsi alle prossime elezioni.”

Il saluto romano nel comune di Cogoleto

Per il saluto romano dei consiglieri di Cogoleto la procura di Genova ha aperto un fascicolo per violazione della legge Mancino, un atto legislativo della Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista. I tre consiglieri comunali di Cogoleto, nella seduta consiliare del 27 gennaio scorso, in cui si celebrava il Giorno della Memoria, si esibivano i ripetuti saluti romani che hanno fatto il giro dei media suscitando l’indignazione dell’opinione pubblica nazionale.

L’articolo 2 della legge Mancino punisce chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Antonio Corradini

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il