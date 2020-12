Teatro | 5 Dicembre 2020

Anche il Ministro Dario Franceschini tra gli oltre 40.000 gli utenti che da tutto il mondo hanno seguito ieri sera su Facebook la prima inaugurazione in streaming del Teatro di San Carlo. Si è rivelata un successo la prima inaugurazione in streaming del Teatro di San Carlo e il trend è in continua crescita. Grandi interpreti internazionali, bellissime voci e immenso coinvolgimento “globale” che hanno consentito al pubblico a casa di percepire lo splendore del sole di Sicilia, vedere i campi di grano in lontananza, attraversare la piazza di un antico paesino arroccato, percepire l’essenza del vino sincero ed assistere ad un dramma antico e sempre emozionante che si rinnova ogni volta, anche virtualmente.

Già ieri sera migliaia di commenti (circa 6000 in tempo reale e 17.000 interazioni) sono stati inviati da utenti di ogni parte del mondo che hanno espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa.

Tra gli spettatori “virtuali” di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni anche il Ministro Franceschini che ha inviato un messaggio al Massimo napoletano: “È davvero una grande gioia essere qui con voi un altro anno, quest’anno per la Cavalleria rusticana al San Carlo, a Napoli, per l’avvio di un anno che sarà diverso dagli altri. La cultura italiana sta attraversando con la cultura di tutto il mondo come un deserto, ma alla fine di questo deserto le sale, i teatri, torneranno a riempirsi della gioia, della musica, dello spettacolo dal vivo che si chiama “dal vivo” perché non si può privare nessuno del rapporto tra palcoscenico e platea. Però questa grande capacità di creatività e di adattamento l’ha mostrata proprio il San Carlo con questa serata che viene trasmessa on line in tutto il mondo. Sono migliaia le persone che hanno comprato il biglietto e che stasera idealmente abbracciano Napoli, abbracciano il San Carlo, abbracciano la Lirica italiana. Grazie davvero a tutti voi”.

Lo spettacolo, che ha già fatto registrare numeri record, sarà disponibile on line al costo 1,09 euro fino a domenica 7 dicembre. Successivamente sarà on demand sul sito del Teatro di San Carlo per sette giorni (sempre a 1,09 euro).

Nel cast alcune delle più grandi voci della lirica: Elina Garanča (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu), Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia). L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono diretti dal direttore musicale Juraj Valčuha.

ph Sergio Valentino

