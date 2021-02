Incendio in villa Comunale: intervento dei vigili evita il disastro. Al lavoro senza mezzi i giardinieri del Comune

Attualità | 5 Febbraio 2021

I danni provocati dall’incendio divampato ieri sera in Villa Comunale sono minimi. Per fortuna sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, evitando il peggio.

Non è la prima volta che succede. Già sul lato Caracciolo sono state rovinate dal fuoco, tempo fa, due siepi di aloe che erano bellissime ed ora sono carbonizzate.

Ma l’incuria della Villa, la trasandatezza in cui vive da anni, gli interminabili lavori, pongono un serio problema al sindaco che verrà: troppo importante questo piccolo polmone verde, per la città. E non solo per la sua localizzazione strategica, ma per la storia che contiene e che, secoli fa, le fece guadagnare la descrizione di “giardino più bello d’Europa” dai viaggiatori del ‘700

Pochi e senza mezzi i giardinieri del Comune

Questa mattina al lavoro c’erano i giardinieri del Comune, per tagliare i rami incendiati della pianta che ha preso fuoco ieri sera, davanti all’ex casino che una volta ospitava il Circolo della Stampa. Sono 8 in tutto, i giardinieri destinati all’unico spazio verde di Chiaia: 4 al mattino e 4 il pomeriggio. Pochi, troppo pochi per un così vasto e degradato ambiente. Senza contare che di mezzi per lavorare ne hanno pochi.















Solo cesoie e un unico decespugliatore, per giunga fornito dalla I Municipalità, non certo dall’amministrazione centrale, qui del tutto assente. Le macchine più massicce, quelle che fanno la differenza in termini di manutenzione, sono guaste da tempo immemore. E, ci raccontano, non posseggono nemmeno una scala. Per cui, in mancanza di mezzi, diventa difficile anche tagliare i rami secchi più alti (quelli più pericolosi perché se arriva una scintilla in alto prende fuoco tutto).

Insomma: quella di oggi è l’ennesima denuncia che lanciamo da queste pagine: si faccia qualcosa, e presto, per salvare la villa dal disastro definitivo.

