16 Giugno 2020

Altro appuntamento per NAStartUpPlay, il format di accelerazione per startup online ideato da Antonio Prigiobbo, nato da NAStartUp, la community di innovatori che può contare su oltre 7.700 talenti della sharing economy.

Ospite dell’evento OnLine oggi sarà Barbara Carfagna, una delle giornaliste più impegnate nella divulgazione della cultura dell’innovazione. Celebre è uno dei programmi da lei ideato per la RAI, “Codice: la vita è digitale”, dove racconta le esperienze e le imprese più innovative in Italia e all’estero. A NAStartupPlay illustrerà quali sono le innovazioni di maggiore ispirazione oggi e i trend digitali del futuro.

La diretta dell’evento, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del progetto a partire dalle ore 18 di domani 17 giugno, verrà lanciata da una location esclusiva: il Santa Chiara Boutique Hotel, grazie a Giuseppe Autorino, padrone di casa e partner dell’iniziativa.

“La sfida di trasportare il nostro evento mensile dal vivo a quella online, è stata vinta. La community ci ha seguito e supportato in questa trasformazione. Play, la nostra sperimentazione, ci sta dando l’opportunità di conoscere nuove strade, nuove opportunità di divulgazione della cultura delle startup, che è l’obiettivo con cui siamo nati”, spiega Antonio Prigiobbo, driver del progetto.

Tra le nuove innovazioni che saranno presentate, Alessandro Soviero con Skipres, Giancarlo Schettini con Explorien, Vincenzo De Luca con The Comedy Club e Gabriele Bochicchio con HomState

Nuovi Talenti si uniscono alla community per Accelerare Bianca Maria Savo (autrice), Barbara Feluca (mental coach), Andrea Luciano, Lorenzo Rea e Gianluca Casaburo

Sarà lanciato in anteprima l’Hackthon di TIM WCAP e Google Cloud il TIM Smart Spaces Hackathon e presentati i 3 webinar che introducono alle attività e ai temi

Link per Seguire www.nastartup.it/play

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 7.700 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti MadeIn da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore, con la Executive Director Susanna Sanseverino

Il Meetup delle Startup Made al Sud (e non solo): il NAStartUp Day e Play

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro.

NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma l’accelerazione open e gratuita per tutti: Sintesi Sud e IdeaSolutions e i partner iPins, BeGraphic.it,Lenus Media, Santa Chiara Boutique Hotel, HotelBrand, Sartoria DA Napoli, LAb46, NowTech, Sticky Factory, Alilauro, Edelandia, The Spark, SUGC (Sindacato Unitario GIornalisti della Campania).

