Se non si può vivere la normalità, la si può sempre raccontare: questo il concetto di fondo di “Decamerelle – Storie de lo pestilenzioso tempo COVID-19”. L’iniziativa, partita dal comune di Bacoli attraverso l’assessorato alla cultura e alla partecipazione, promuove un concorso letterario aperto a tutti. Il tema è quello della normalità, ieri, oggi e domani.

Decamerelle nasce dall’incontro tra il presente e il passato: l’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria e il racconto del “pestilenzioso tempo” trecentesco. Fu infatti così che nacque il capolavoro boccacciano del Decameron, attualizzato nel nome che si unisce a quello di uno dei monumenti-simbolo di Bacoli, le Cento Camerelle. ”Chiusi nelle nostre case – asserisce l’Assessore alla cultura ed alla partecipazione, Mariano Scotto di Vetta– attendendo che passi il “ pestilenzioso tempo”, raccontiamo cio’ che potrebbe essere fuori di casa se tutto fosse come prima. Intrighi, passioni, tradimenti, avventure, in un mondo sempre diverso e sempre uguale”.

Come inviare un racconto per Decamerelle?

La partecipazione al concorso letterario è aperta a tutti, senza vincoli di età, stile di scrittura, lingua o residenza. Ogni giorno, una delle composizioni inviate verrà pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bacoli. Quando tutto sarà finito, una giuria sceglierà i racconti più interessanti che saranno pubblicati in “Decamerelle”, il Decamerone contemporaneo di Bacoli.

Per partecipare, basta inviare il proprio scritto all’indirizzo [email protected] Nella mail, oltre al proprio racconto, bisogna inserire i propri dati di contatto (nome, cognome, numero di telefono o indirizzo e-mail). Il racconto può essere sia in versi che in prosa, e si può scegliere di scrivere sia in italiano che in napoletano.

Scrivere, da sempre, è un gesto estremamente liberatorio e rivoluzionario, ed è proprio nei momenti di crisi che la scrittura ha vissuto i suoi punti più alti. Attraverso questa iniziativa, il comune di Bacoli dimostra ancora una volta la profonda fede nel valore della cultura, come pietra miliare su cui poggiare la rinascita sia sociale che culturale della città.

