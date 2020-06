Attualità | 4 Giugno 2020

A Napoli si fa rete in ogni campo in tempi di crisi dopo la quarantena determinata dal Covid.

Questa mattina, i principali ristoratori dei Quartieri Spagnoli, tra cui i titolari del famigerato “Nennella” e dell’affermato “Pizza e Babà”, si sono incontrati su via Toledo insieme ai titolari e gestori di alcuni b&b, per organizzare un flash mob, fissato per sabato prossimo 6 giugno alle ore 18 a Largo Enrico Berlinguer con l’hashtag #vieniaiquartierispagnoli, per proporre ai passanti la degustazione di alcune specialità delle varie realtà di ristorazione dei Quartieri Spagnoli, e invitarli nei rispettivi ristoranti.

L’iniziativa rientra in una più ampia e articolata serie di iniziative tutte private e all’insegna della reciproca collaborazione tra categorie, atte a favorire la ripresa delle attività commerciali cittadine dopo la drastica situazione che è seguita al lockdown a causa del Covid-19

