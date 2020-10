Imprese | 27 Ottobre 2020

Questa crisi non è una guerra tra categorie. Non a Napoli, dove negli ultimi giorni professionisti di ogni settore sono scesi in piazza a sostegno di imprenditori e lavoratori dei comparti economici più colpiti dalle restrizioni dell’ultimo Dpcm.

Siamo legati gli uni agli altri così come sono legati tutti i settori dell’economia, e, come in un domino impazzito sta cadendo giù ogni pezzo del nostro sistema produttivo che dà vita e linfa a tutti noi, alle nostre famiglie, ai nostri giovani.

Ma Napoli e i suoi lavoratori non si arrendono e, come c’era da aspettarselo nella nostra città, partono le prime iniziative solidali a sostegno di quelli che pagheranno il prezzo più alto di queste restrizioni. Lavoratori a fianco di altri lavoratori, con dignità, e grande professionalità.

Ed è così che Casartigiani Napoli, unitamente alla propria associazione di settore Acconciatori, Fashion Lab Gallery, lanciano un’iniziativa solidale a sostegno di tutti gli operatori del comparto ristorazione: servizi gratis tra taglio, acconciatura, piega, colore, e quant’altro per tutti coloro che lavorano nel settore food.

“Tutti quelli che lavorano nel settore della ristorazione, bar, pasticcerie, e che hanno necessità e bisogno – sostiene Francesco Bottone, responsabile categoria settore maschile Casartigiani, che insieme al socio Salvatore De Maria è titolare di un’ Accademia per acconciatori – potranno chiamare il nostro info line e verranno indirizzati nel salone a loro più vicino e usufruire di un servizio in omaggio”

I Saloni che aderiscono all’iniziativa solidale mettono a disposizione tre servizi gratis al giorno, e sono tanti quelli che hanno aderito, in tutta Napoli e provincia.

“Sentiamo molto la vicinanza con le categorie più colpite – ci dice Bottone – abbiamo il dovere di fare qualcosa. Siamo legati gli uni agli altri ed in questo momento storico non possiamo stare fermi a guardare mentre una parte della nostra economia affonda. Nella nostra Accademia formiamo giovani professionisti, guardiamo al futuro e iniziative come queste sono il primo insegnamento importante.”

Il numero di telefono a cui chiamare per prenotare il servizio gratuito è il 3518975321. A questo numero risponderà Giusy che smisterà le prenotazioni in base alla località e alla disponibilità dei Saloni rispetto alla richiesta.

Un’organizzazione precisa, studiata per sostenere chi ne ha bisogno ma anche per lanciare un segnale ai lavoratori che si sentono persi, avviliti, sfiduciati dalla crisi economica che senza preavviso, da una settimana all’altra ha colpito il proprio settore.

“Un gesto piccolo, simbolico” – afferma il presidente Casartigiani Napoli Luciano Luongo-“ma che vuole essere un gesto di solidarietà in un momento di grande sconforto e preoccupazione, che gli stessi acconciatori hanno vissuto nei mesi di lockdown. In un’unica giornata, appena abbiamo lanciato l’iniziativa, sono stati già 55 i Saloni aderenti, ma ne aspettiamo ancora tanti altri. Le imprese interessate a supportare i colleghi imprenditori della ristorazione possono confermare la loro disponibilità a [email protected]”

Ogni imprenditore, ogni lavoratore, ogni attività, ogni impresa, sono tutti pezzi essenziali dell’economia del nostro Paese. E ogni comparto è legato all’altro senza soluzioni di sorta. Siamo tutti sulla stessa barca, e nessuno lascia solo l’altro. Non a Napoli.

Valentina Castellano

