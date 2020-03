Mentre al nord il coordinamento degli studenti di Mestre e Venezia ha organizzato inopportuni eventi pubblici con centinaia di giovani (sulla loro pagina li hanno letteralmente massacrati e non infieriamo oltre)…. qui da noi tutti gli spazi liberati hanno chiuso battenti, nel senso che hanno annullato eventi pubblici. Dall’Asilo a Villa Medusa all’Opg Occupato Je so pazzo.

Segnaliamo però che Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo ha attivato da oggi due iniziative solidali. Come racconta Salvatore Prinzi

“Abbiamo lanciato oggi a Napoli due servizi per aiutare il nostro popolo e i soggetti più in difficolta:

– spesa, supporto e commissioni agli anziani che devono stare a casa;

– babysitting sociale per le famiglie di lavoratori che non sanno a chi lasciare i figli.

Due servizi gratuiti per essere utili e solidali.

Chiediamo a tutti gli studenti medi e universitari, a tutti quelli che possono dare una mano, di mettersi a disposizione. Contattatteci per offrirvi come volontari. Una comunità e il valore delle persone si riconoscono da come si reagisce a una crisi.

In questo momento non c’è né da impanicarsi né da sottovalutare. C’è da evitare contagi, sostenere i lavoratori in prima fila, tenersi in buona salute, assumere fondate precauzioni ma soprattutto ricordare l’importanza del pubblico, aiutarci reciprocamente e pensare ai più deboli.

Ognuno di noi può fare tanto. Ognuno di noi può essere esempio e farci uscire da questo periodo più forti.

PS: Oggi l’ Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo avrebbe dovuto festeggiare i suoi primi 5 anni di vita. Abbiamo cancellato tutto ma questo non vuol dire stare depressi senza fare niente. Oggi onoriamo la nostra nascita facendo esattamente quello per cui siamo nati”.