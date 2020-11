Cultura | 25 Novembre 2020

Partono le “Interviste a distanza di Identità Insorgenti”. Una nuova rubrica fatta di interviste video con ospiti in collegamento, live sui nostri social, per parlare di arte, musica, letteratura, identità e tanta, tanta resistenza.

Protagonista della prima puntata, il progetto “Leggi, viaggia e colora l’Italia”: una sfida per realizzare, grazie ad il crowdfunding, un libro per bambini da colorare e leggere insieme ai genitori.

Ne abbiamo parlato con la giornalista Cristina Zagaria, fondatrice del blog www.Viaggiapiccoli.com blog di viaggi per famiglie e Andrea Maresca, SPIFF Creation, artista e disegnatore napoletano tra gli illustratori che partecipano al progetto.

La pandemia e i vari lockdown hanno stravolto le nostre vite e le nostre abitudini, ma soprattutto sta chiedendo enormi sacrifici ai bambini. Per questo, la squadra di Viaggiapiccoli ha chiamato a raccolta 40 professionisti, tra illustratori e scrittori, per realizzare un libro con storie e immagini per continuare a viaggiare, almeno con la fantasia. Attraverso il colore e il disegno.

L’idea è di regalare alle famiglie una via di fuga, anche se solo con la fantasia appunto. Il semplice gesto di colorare aiuta a scoprire, ricordare, memorizzare, ma anche a rilassarsi. Un’attività da fare insieme grandi e piccoli, proprio come un viaggio.

La realizzazione del libro è però una sfida, da realizzare con l’aiuto di tutti grazie al crowdfunding. Si può contribuire a questo progetto attraverso sulla piattaforma digitale di crowdfunding Kickstarter. Con un piccolo contributo, a partire da soli 5 euro, si potrà ricevere il libro in formato digitale entro il 16 dicembre. Ma al raggiungimento dell’obiettivo fissato per la primavera del 2021 sarà disponibile la copia cartacea.

Illustratori e scrittori fanno coppia per 20 storie e leggende, una per ogni regione d’Italia. Per la Campania il blog Viaggiapiccoli di Cristina e Francesco racconterà un’inedita versione della leggenda della Sirena Partenope, illustrata da Andrea Maresca, in arte Spiff. Questo il link della piattaforma per contribuire alla realizzazione del libro e per ricevere a casa la copia digitale prima e, si spera, il libro cartaceo questa primavera: https://www.kickstarter.com/projects/viaggiapiccoli/leggi-viaggia-e-colora-litalia Qui potrete rivedere la nostra intervista a Cristina ed Andrea:

