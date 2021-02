Io Compro Campano: il successo del gruppo Fb a sostegno delle attività locali

Io Compro Campano è un gruppo facebook, una vetrina per le piccole aziende e gli artigiani locali, che nel giro di poco più di un mese ha superato i 22.000 iscritti e continua a crescere al ritmo di centinaia di nuove adesioni al giorno.

Il gruppo, fondato da Roberta Iacoletti insegnante e cultrice di talenti, nasce dall’amore per la nostra terra e ha lo scopo di promuovere la creatività, il commercio, i prodotti locali puntando a rinforzare i piccoli negozi di paese e di quartiere, le aziende campane e tutte quelle realtà che aiutano l’economia locale, facendo conoscere alle persone alternative etiche e di qualità alla grande distribuzione organizzata.

In un momento in cui il commercio fisico é fortemente penalizzato, per non soccombere bisogna trovare vie alternative. Conoscere ed amare le eccellenze del nostro territorio sono i primi passi di un percorso che ci permette di: rivedere le nostre abitudini di acquisto, riappassionarci alle nostre tradizioni e alla ricerca della qualità e del bello e, infine, riappropriarci delle nostre radici.

Si tratta di un percorso di consapevolezza, dunque, di cui la vendita è solo una parte, in cui riscoprire l’orgoglio di essere campano.

In questo nuovo appuntamento delle “Interviste a distanza” parliamo di tutto questo e delle novità che a breve verranno lanciate nel gruppo con Roberta Iacoletti, fondatrice; Giorgia Manco, organizzatrice di eventi e moderatrice del gruppo; Marinella Molisso, psicologa e moderatrice propositiva.

Valentina Castellano

