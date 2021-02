Isa Danieli: “Lo sfratto alla sartoria Canzanella è una bestemmia: si faccia qualcosa subito”

Cultura | 17 Febbraio 2021

Anche Isa Danieli scende in campo per Vincenzo Canzanella, definendo il suo sfratto “una bestemmia”.

“La signora Rosa affondò le forbici e tagliò . Non ci fu bisogno di aggiungere o levare. Quella era la giusta quantità di stoffa che occorreva per l’abito nero di Clotilde, quello del quarto quadro del finale di “Ferdinando” disegnato da Annalisa Giacci” spiega la Danieli, raccontando la genesi del suo costume per l’opera che Annibale Ruccello scrisse per lei.

“La signora Rosa era una delle sapienti sarte della sartoria teatrale di Vincenzo Canzanella. Straordinario laboratorio di idee, creatività e competenza. Era l’86 . Ci sono ritornata spesso , con le varie costumiste e collaboratrici, perché ci fidavamo di quel posto . Si respirava la stessa aria di chi pensava lo spettacolo, di chi lo scriveva, di chi lo immaginava” continua la Danieli.

“Non bisognava andare a Roma . Quello che serviva era già qui ed era di livello altissimo e in perfetta sintonia. Il laboratorio poi si spostò perché ingranditosi e cresciuto negli anni , per esperienza , prestigio e saperi. L’ultima volta, per il costume di Titania di “Sogno di una notte di mezza estate” disegnato da Annamaria Morelli, Vincenzo, orgoglioso mi mostrò l’atelier e fui assalita dalla quantità enorme di grazia e bellezza, sospesa per i lunghi corridoi . Ora vengo a sapere che quell’officina magnifica la vogliono sfrattare insieme a tutto quello che contiene .E’ inaccettabile!!! E’ una bestemmia!!! Non si sciupano così ricchezze d’opera e di pensiero! Non so cosa si possa fare . Non sono brava con le petizioni. Ma qualcosa si può e si deve fare!”.

