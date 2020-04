Attualità | 8 Aprile 2020

Premettendo che ovviamente ci auguriamo che guarisca, perché nemmeno ai peggiori nemici si augura il peggio… ma la notizia, riportata dall’Ansa e ripresa dai principali quotidiani italici, è di quelle che “fanno notizia”: “In seguito all’insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie, a quanto si apprende, Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Sono in corso accertamenti e la giornalista è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19”.

Secondo quanto riportato poi da altre fonti, le sarebbe stato praticato un primo tampone che avrebbe dato esito negativo. E sarebbe attualmente in attesa dell’esito del secondo tampone.

Fin qui tutto ok, ci auguriamo – lo ripetiamo – una pronta guarigione dell’Annunziata, di modo che possa continuare a gettare discredito sul Sud e noi a difenderci. Ma ci viene un forte dubbio, che vorremo tanto fosse smentito: se ti chiami Lucia Annunziata e hai dei sintomi ti vengono a prendere a casa e ti portano nel migliore ospedale della tua città. Se ti chiami Tizio Caio, invece, no?

Non è vittimismo nè fantasia.

Solo due giorni fa Fanpage ha intervistato un ragazzo, Vincenzo, che da 20 giorni sta a casa con febbre e tosse, ancora in attesa che qualcuno lo prelevi.

https://napoli.fanpage.it/napoli-febbre-e-tosse-da-20-giorni-nessuno-mi-chiama-ne-mi-fanno-il-tampone/

Lucia, una signora 62enne di Ancona, mentre attendeva, invece, non ce l’ha fatta.

https://www.vivereancona.it/2020/04/03/agugliano-morta-in-casa-a-62-anni-aspettava-il-tampone/779356

Stessa tragica sorte per un camionista di Castellammare che pure, nonostante sintomi influenzali pesanti, nessuno ha voluto ricoverare.

https://www.positanonews.it/2020/04/castellammare-stabia-aspetta-tampone-muore-lo-sfogo-del-figlio-del-45enne-morire-mio-padre/3376990/

E le cronache locali sono piene zeppe di storie simili, al sud come al nord… ce ne hanno segnalate talmente tante, che a chi le legge possono solo cadere le braccia. Troppe emergenze e appelli inascoltati stanno segnando questi drammatici giorni.

Per noi questa Italia dei privilegiati per cui se ti chiami Lucia Annunziata e hai qualche problema respiratorio ti portano per direttissima allo Spallanzani mentre comuni cittadini in condizioni tragiche vengono lasciati a casa a morire, ci lascia senza parole, ancora una volta.

Ecco, quest’italia delle disuguaglianze non sarà mai la nostra Patria…. MAI!

