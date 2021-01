Juventus-Napoli, finalmente in campo: stasera in palio la Supercoppa Italiana

Sport | 20 Gennaio 2021

Tra poche ore, a Reggio Emilia, Juventus e Napoli scenderanno (finalmente) in campo per contendersi la Supercoppa Italiana.

Una sfida che quest’anno, prim’ancora che sul rettangolo verde, ha avuto modo di proporsi soprattutto nelle aule della giustizia sportiva, con la celeberrima querelle legata alla sconfitta a tavolino comminata al club azzurro dopo il rinvio del match di campionato dello scorso 4 ottobre, poi tramutata dal CONI nell’obbligo di sancire le sorti della posta in palio ricorrendo al verdetto – quello sì, insindacabile – della contesa in campo.

Nebbia all’orizzonte

Più che dalle disquisizioni tattiche del caso, le ore immediatamente prossime al fischio d’inizio sono state fin qui caratterizzate dall’allarme nebbia. Da giorni, il capoluogo emiliano è interessato da una visibilità serale piuttosto ridotta. In tal senso, rischia di non pagare la scelta della Federcalcio di disputare in pieno gennaio a Reggio, città del Tricolore che proprio a gennaio ha “festeggiato” i suoi controversi 224 anni di storia, una gara sportivamente importante e mediaticamente di rilievo.

Con gli stadi chiusi agli spettatori, l’esposizione televisiva dell’evento avrà infatti un impatto e un valore ancora maggiori. La finale, infatti, sarà trasmessa in tutti i cinque continenti, con collegamenti previsti nelle principali nazioni europee oltre che in Cina, Giappone, Stati Uniti, Argentina, nonché Angola e Zimbabwe.

Quarta finale di Supercoppa tra i due club

Quella di stasera sarà il sesto confronto diretto tra Juventus e Napoli con in palio un trofeo. Per la quarta volta, l’atto finale riguarderà la Supercoppa Italiana.

Il primo precedente di tal specie risale al 1°settembre 1990, con gli Azzurri di Maradona vittoriosi per 5-1, a Fuorigrotta. L’ultimo, invece, è dello scorso 17 giugno 2020, con il Napoli vittorioso ai calci di rigore nella finale di Coppa Italia contro i bianconeri dell’ex Maurizio Sarri. Nel mezzo, la contesa di Pechino vinta dalla Vecchia Signora ai tempi supplementari, con il Napoli che disertò la premiazione in polemica per la direzione di gara dell’arbitro Mazzoleni.

Così in campo: scelte obbligate da una parte e dall’altra

A essere inedito è, invece, il duello tra i due allenatori, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo.

Entrambi dovranno fare i conti con assenze importanti e giocatori a mezzo servizio. Le scelte sulle formazioni che scenderanno in campo saranno dunque obbligate. Pirlo, partito alla volta di Reggio Emilia con appena quattro difensori di ruolo e privo dell’argentino Dybala, ha recuperato in extremis Cuadrado. Il colombiano, risultato negativo all’ultimo tampone Covid, ha così raggiunto i propri compagni e si candida per una maglia da titolare sulla corsia difensiva destra bianconera.

Dal canto proprio, Gattuso deve fare a meno di Osimhen, ancora positivo al Coronavirus. Mertens, non ancora al 100%, partirà dalla panchina e stringerà i denti per poter disputare almeno uno spezzone di gara. Al centro dell’attacco azzurro ci sarà dunque Petagna, recuperato dopo la botta presa domenica contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni.

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo; Morata.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Dirige l’incontro il signor Paolo Valeri, della sezione Roma 2.

