Sconfitta senz’appello nella forma e nella sostanza, con un peso specifico non indifferente sulla classifica. Il Sassuolo espugna il San Paolo con merito e condanna il Napoli al secondo k.o. di fila casalingo tra coppa e campionato.

Gli Azzurri soffrono senz’altro l’intraprendenza e la spiccata identità tattica degli emiliani, ma sbagliano con tragica puntualità nei momenti chiave dell’incontro, consegnando punti e incontro a un avversario bravo e fortunato quel tanto che gli è servito. Rispetto alla perfetta lettura di giovedì sera, in Spagna, contro la Real Sociedad, stavolta le scelte di Gattuso lasciano non poche perplessità. Su tutte, la sostituzione di Politano, di gran lunga il migliore in campo fino a quel momento e tra i più propositivi nel momento di massima pressione del Napoli sui neroverdi di De Zerbi.

L’incoraggiante inizio di stagione sta iniziando a mostrare qualche difficoltà su cui il tecnico azzurro è chiamato a lavorare: Osimhen è un calciatore generoso, ma fumoso e poco concreto sotto porta, mentre Mertens – nel suo nuovo ruolo di regista avanzato e di collante offensivo – pare aver smarrito il killer instict che lo ha reso il miglior realizzatore della storia del Napoli.

Nessun processo, il tifoso vero non sa neanche cosa significhi quella parola. Un po’ di sana autocritica, in virtù della quale tralasciamo volutamente ogni commento sulla (non) decisione nel finale di gara dell’arbitro Mariani, non può senz’altro che far bene per tornare quanto prima sulla via maestra.

