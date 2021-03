La Casa di Matteo: la storia di una realtà dedicata ai bambini con gravi patologie

Tra le realtà napoletane dedicate agli indifesi e a chi soffre, esiste un luogo speciale dove vengono accolti bambini con gravi patologie, che non possono essere ricoverati a vita negli ospedali ma che necessitano di cure e attenzioni praticamente impossibili presso abitazioni private non predisposte.

Ci riferiamo alla Casa di Matteo, comunità educativa a dimensione familiare autorizzata dalla Regione Campania. Una struttura dove, oltre ad essere monitorati, i bambini vengono accuditi con amorevole pazienza ed una accorta dedizione.

Si tratta di vite delicate, creature di pochi anni, per lo più soli al mondo, con disabilità medie e gravi e quadri clinici delicati.

Sono bimbi seguiti da uno staff preparato e attento, il cui primo impegno è quello di dedicarsi con dolcezza a chi ha diritto a essere amato maggiormente, proprio perché incapace di chiedere altro che non sia dedizione. Recentemente è stato a visitarli anche il presidente della Camera, Roberto Fico.

Come nasce la Casa di Matteo

Ci racconta Luigi Volpe, direttore di Casa di Matteo: “Matteo era nostro figlio, un bimbo stupendo che io e mia moglie abbiamo adottato quando aveva pochi giorni di vita e che ha combattuto contro una rara forma tumorale alla quale ha dovuto arrendersi dopo quasi 2 anni. Dopo la sua morte, insieme a Luca Trapanese e “A Ruota Libera Onlus”, abbiamo deciso di dare vita ad una Casa che portasse il suo nome, non solo per ricordare Matteo e ringraziarlo per essere arrivato nelle nostre vite, ma anche per dare la possibilità a dei bambini che vivono la sua stessa condizione di avere una famiglia che possa accompagnarli verso il loro nuovo mondo, che sia in questa vita o in un’altra”.

Nel libro Casa di Matteo la storia di un legame

Luigi Volpe ha raccontato la storia di Matteo, della Casa che porta il suo nome e di ciò che rappresenta, nel libro “La Casa di Matteo – Storia di un legame” (Iacobelli Editore), i cui diritti d’autore sono interamente donati in beneficenza ai bimbi che accudisce.

“La Casa di Matteo” – aggiunge – è una struttura unica in Italia, nella quale ci prendiamo cura di bambini affetti da gravi patologie e forme tumorali, anche in stato terminale, e che non hanno una famiglia, perché orfani o perché il Tribunale ha tolto ai loro genitori la patria potestà o perché questi non sono in grado di accudirli.

“La Casa di Matteo”, perciò, per questi piccoli rappresenta la loro famiglia, che li ha strappati alla solitudine e li accompagna ogni giorno con amore; per chi ci lavora rappresenta anche una missione; per la società rappresenta la solidarietà verso gli ultimi e il senso di comunità; per me rappresenta anche uno dei modi in cui Matteo è ancora presente nella mia vita e, in un certo senso, una rivincita contro il dolore e contro la morte”.

L’attività durante il Covid

Durante il covid è stato ancor più difficile gestire i piccoli accolti nella “Casa di Matteo”. “Siamo abituati a vivere l’emergenza, ma abbiamo sempre affrontato le difficoltà con sorriso e positività, grazie anche alla dedizione e professionalità dei ragazzi del nostro Staff. La vera difficoltà dovuta al Covid è stata, ed è tutt’ora, l’estrema attenzione ad evitare qualsiasi possibilità di contagio per i nostri bimbi e per il personale, perché se il virus entrasse in Casa, con le patologie di cui soffrono i piccoli, sarebbe fatale”.

“Questo ci ha costretto a vietare l’accesso in Casa anche a tutti i volontari che solitamente ci davano un grande aiuto e, inoltre, non abbiamo potuto organizzare tutti gli incontri e gli eventi di beneficenza grazie ai quali riuscivamo a racimolare fondi per la nostra Casa. Abbiamo dovuto inventarci modi nuovi per restare in contatto con le persone che ci sostengono e il loro supporto non è mai mancato”.

Il supporto istituzionale non sempre c’è

I bimbi che i Comuni o le Asl affidano a “La casa di Matteo”, ricevono una diaria giornaliera che copre solo una parte delle spese per il loro accudimento. “Alcune Asl e alcuni Comuni pagano regolarmente questi sussidi – ci racconta Volpe – mentre altri, come il Comune di Napoli, hanno pagato solo una parte di quanto dovuto e con grandissimo ritardo, arrivando ad accumulare un debito ingente nei confronti di “A Ruota Libera”, la Onlus che gestisce “La Casa di Matteo”.

Siamo riusciti ad andare avanti soprattutto grazie all’aiuto di tanti privati, enti benefici e fondazioni che ci sono da sempre vicini, o grazie ad iniziative come quella della Fondazione Mediolanum. Il 5×1000 donato ad “A Ruota Libera Onlus” è un’altra risorsa fondamentale per noi. Accudire sette bambini ad alta complessità assistenziale, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, costa molto. Ma questo costo (che sarebbe molto più alto se i nostri bimbi dovessero stare in ospedale) ce lo siamo accollati noi, sostituendoci a un impegno di cui lo Stato avrebbe dovuto farsi carico. Evidentemente, però, per alcune istituzioni queste vite appese a un filo sono solo dei costi. Qualcuno dovrebbe capire che tra “costo” e “valore” c’è una bella differenza”.

Il Comune di Napoli è come una madre che abbandona il proprio figlio

Per Volpe il Comune di Napoli si è comporato come una mamma che abbandona il figlio. Aggiunge infatti che “data la permanente situazione di mancato adempimento da parte del Comune di Napoli, saremo costretti a cedere i nostri crediti alle banche, perdendoci tantissimo, e abbiamo interessato già da tempo un legale che sta cercando di far valere i diritti dei nostri bambini. Siamo sinceramente dispiaciuti di dover arrivare a questo, ma il Comune di Napoli si sta comportando come una madre che abbandona il proprio figlio dopo averlo partorito e noi, di fronte al pericolo di vita che incombe ogni giorno sui nostri bambini, non possiamo più aspettare”.

Le speranze di chi lavora a “La Casa di Matteo”

Per il futuro Volpe non perde la speranza. Anzitutto quella di riuscire “ad essere all’altezza dei bisogni dei nostri bimbi, di riuscire a essere per loro la famiglia che meritano di avere. Questa speranza è direttamente collegata a un’altra: che le istituzioni mantengano i loro impegni, contribuendo al mantenimento dei nostri bimbi secondo le disposizioni di legge. L’aspettativa è di vedere, un giorno, qualcuno dei nostri bimbi essere adottato. Poi, personalmente, ho anche una certezza: quella di poter contare su uno Staff eccezionale, sul mio amico Luca Trapanese e su tutte le persone che non abbandoneranno mai “La Casa di Matteo”.

