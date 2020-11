Sport | 10 Novembre 2020

È ufficiale. La Corte Sportiva D’appello Nazionale respinge il ricorso presentato dalla SSC Napoli e conferma il punto di penalizzazione dopo il 3 – 0 a tavolino inflitto al club partenopeo per non essersi presentato allo Juventus Stadium lo scorso 4 ottobre per il match di campionato. La decisione, prevista per domani, è arrivata solo in tarda serata.

Il comunicato ufficiale della FIGC: La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

