Juventus-Napoli non si giocherà.

La decisione non è arrivata dalla Lega Calcio, bensì dall’ASL Napoli 1, che ha bloccato il volo degli Azzurri in partenza per Torino. La squadra sarà adesso posta in isolamento domiciliare per i prossimi quindici giorni.

La scelta dell’autorità sanitaria è stata dettata dalla presenza in rosa di due calciatori risultati positivi, Zielinski ed Elmas, oltre ad un collaboratore del direttore sportivo partenopeo, Giuntoli.

Il diritto alla salute viene prima dello show business del calcio. Avrebbe dovuto capirlo la governance del pallone italiano, è stato invece necessario un intervento esterno e di rango decisamente superiore.

Antonio Guarino

