Alla fine la conferma arriva allo stesso Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che l’aveva smentita nel pomeriggio, provocando un terremoto nei giornali e nel Paese: tutte le scuole e delle Università d’Italia da domani fino al prossimo 15 marzo saranno chiuse, per il coronavirus, in via precauzionale.

E’ quanto emerso al termine dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio potranno avvenire solo a porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.

Ph Sergio Valentino

