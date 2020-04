Attualità | 26 Aprile 2020

Da domani 27 aprile in Campania verranno parzialmente meno alcune restrizioni come, per esempio, il divieto di svolgere attività fisica all’aperto: infatti, con la nuova ordinanza il governatore Vincenzo De Luca autorizza i campani a fare jogging a condizione che non ci allontani troppo dalla propria abitazione e che si rispettino le norme di buon senso come la distanza di sicurezza e, punto controverso, si indossi la mascherina.

Chi e come potrà fare attività sportiva all’aperto

L’attività sportiva all’aperto in Campania potrà essere svolta solo dalle 6:30 alle 8:30 del mattino e dalle 19:00 alle 22:00 di sera. Come detto, si potrà correre in assoluta solitudine rispettando la distanza di sicurezza di almeno due metri tra una persona e l’altra.

L’obbligo di distanziamento decade tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se, naturalmente, è sempre consigliato prestare attenzione alle possibilità di contatto.

Si potrà correre solo con la mascherina

La delibera della Regione Campania afferma che l’attività motoria sarà consentita solo utilizzando la mascherina, cosa che, ovviamente, ha scatenato le proteste dei runner abituali perché a parere di molti, correre con la mascherina rende tutto più complicato. Ma difficile possa esserci un dietrofront su questo.

I nuovi orari di consegna a domicilio per bar e ristoranti

Gli orari di riapertura definitiva di bar e ristoranti sono quelli che seguono: a parziale modifica dell’ordinanza del 22 aprile, le attività e i servizi di ristorazione sono consentite con la sola modalità di prenotazione telefonica o on line e consegna a domicilio con i seguenti orari:

dalle 7 alle 14 per bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari

dalle 16 alle 23 per ristoranti e pizzerie.

In questi orari non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa ma da svolgersi ad esercizio chiuso.

Resta invece vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari.

Resta invece consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati.

La riapertura dei cantieri

Altra novità contenuta nella delibera è che ripartono i cantieri in Campania da lunedì 27 aprile e fino al 3 maggio. Mentre i gestori delle attività commerciali e produttive sospese, compresi alberghi, stabilimenti balneari e pelli, potranno rientrare negli esercizi ma solo per sanificare, conservare e manutenere i locali.

Si legge che “è consentita anche “l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020)”.

Per il governo fare bagni a mare o al lago sarà permesso tra un po’

E’ sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”, si spiega invece nel sito di Palazzo Chigi.

“I predetti luoghi – chiarisce l’esecutivo – non sono chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti”.

“Sono fatti salvi – si aggiunge – diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali. La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono”.

Dal 4 maggio, invece, dovrebbe essere consentito tornare nei parchi e a fare sport all’aperto, correre e andare in bici. Gli esperti chiedono ingressi contingentati e controlli, soprattutto nelle aree frequentate dai bambini, per far rispettare distanze e divieto di assembramento.

