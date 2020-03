Attualità | 14 Marzo 2020

La Giunta del comune di Napoli, presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris, ha approvato una delibera avente ad oggetto l’adozione di “misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti ed all’agevolazione finanziaria per le attività produttive.

Differimento e sospensione fitti, canoni, tributi. Chiusura asili e scuole comunali.

Chiudono definitivamente gli asili nido e delle scuole comunali per le quali si era già precedentemente disposta la sospensione delle attività didattiche.

Per quanto riguarda il canone per l’Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) permanente, sono stabilite ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 38, comma 1, del vigente Regolamento, le seguenti scadenze per il pagamento delle rate annuali: 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre;

Per la TARI, ferme restando le differenti modalità di determinazione delle tariffe come disciplinato dalla Legge 160/2019, la scadenza della prima rata è fissata al 16 giugno 2020, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 27, comma 3, del vigente Regolamento;

Per ciò che attiene ai fitti attivi relativi a cespiti ad uso abitativo di proprietà comunale, in regola con i pagamenti dei canoni, disporre il differimento della scadenza del pagamento del canone e/o indennità di occupazione di tre mesi, a partire dal bollettino di marzo, senza aggravio di mora ed interessi, in favore di tutti i conduttori di alloggi in regola con i pagamenti alla data del presente provvedimento nonché per coloro che manifesteranno, entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, la volontà a sottoscrivere un piano di rateizzo per il debito maturato nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

Per i fitti attivi relativi a locali ad uso non abitativo (es. locali commerciali o concessioni in uso a titolo oneroso), di proprietà comunale, disporre, per il periodo in cui il DPCM ha previsto la chiusura degli stessi, e per il periodo in cui le disposizioni per la tutela della salute pubblica imporranno la chiusura, la esenzione dal pagamento del relativo canone; per quelli non compresi nel DPCM si dispone il differimento della scadenza di pagamento di tre mesi, senza aggravio di mora ed interessi, per tutti i conduttori in regola con la corresponsione del canone e/o indennità di occupazione nonché per coloro i quali manifestano, entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, la volontà a sottoscrivere un piano di rateizzo per il debito maturato nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

per la quota contributiva relativa ai nidi dell’infanzia comunali il periodo di chiusura per emergenza straordinaria non verrà addebitato. Le famiglie che hanno già effettuato il pagamento relativo al mese di marzo 2020, potranno recuperare gli importi sul primo mese successivo alla riapertura;

per la contribuzione per il servizio di refezione scolastica si dispine il differimento al 15 maggio 2020 dei pagamenti relativi ai pasti forniti nei mesi di gennaio e febbraio 2020;

il termine per il pagamento dell’importo 2020 per il servizio di luci votive è differito al 30 maggio del corrente anno;

per la contribuzione per il servizio di refezione scolastica il differimento al 15 maggio 2020 dei pagamenti relativi ai pasti forniti nei mesi di gennaio e febbraio 2020.

differire l’entrata in vigore della ZTL dei Bus Turistici di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/02/2020, nonché il pagamento del relativo ticket, al 30 maggio 2020;

Prevedere, dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell’emergenza sanitaria, l’autorizzazione all’accesso alle ZTL cittadine, nonché la sosta libera e gratuita nelle aree di sosta a pagamento senza custodia (cd strisce blu) nei settori per residenti e in quelle a rotazione, su tutto il territorio cittadino, a favore di:

A ➖ tutte le figure sanitarie iscritte all’Ordine dei Medici, degli Infermieri, psicologi, e dei Farmacisti e gli operatori sanitari;

B ➖ giornalisti in qualità di operatori dell’informazione;

C ➖ amministratori nello svolgimento delle funzioni pubbliche;

D ➖ agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine;

E ➖ operatori sociali, pubblici e privati, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale di Napoli o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Napoli, indicati dalla competente Area del Comune di Napoli, oltre che dei volontari impegnati nelle attività di distribuzione pasti e beni di prima necessità ai senza fissa dimora e agli indigenti;

F ➖ dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l’assicurazione dell’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’ Amministrazione;

G ➖ le categorie di soggetti impegnati in attività connesse all’emergenza, che saranno individuate con successivi provvedimenti adottati dal competente Dirigente del Comune di Napoli e per le partecipate del Comune di Napoli dai Direttori Generali;

H ➖ dipendenti del Comune di Napoli e LSU che utilizzano il mezzo privato, anziché l’abituale mezzo di trasporto del servizio pubblico locale,

ai fini dell’attivazione di dette misure, è necessario comunicare i numeri di targa dei veicoli:

• per l’accesso alle ZTL, all’ufficio permessi temporanei, al seguente indirizzo mail: [email protected];

• per i permessi sulle aree di sosta a pagamento senza custodia, al seguente indirizzo mail dell’ANM Spa: [email protected];

Posticipare al 30 giugno 2020 la scadenza dei permessi di sosta dei residenti nelle strisce blu;

( NOTA : i contrassegni sia permanenti che temporanei per i disabili, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2020, per un periodo di mesi 4 (quattro), decorrenti dalla scadenza di ciascun titolo )

Disporre che la richiesta di rinnovo e di accesso alle ZTL e alle Aree Pedonali potrà essere inoltrata anche telematicamente al seguente indirizzo mail: [email protected];

Impartire le seguenti direttive agli uffici comunali:

I ➖ per ciò che attiene all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, attrezzature atte all’igienizzazione urbana e di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell’ emergenza, con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, laddove le procedure ordinarie siano incompatibili con l’approvvigionamento immediato di tali beni/servizi, adozione di procedure d’emergenza per semplificare gli acquisti anche avvalendosi delle procedure previste dall’art. 63, secondo comma, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

J ➖ per ciò che attiene alle entrate comunali, dare mandato agli uffici competenti affinché si preveda, per il periodo in cui con DPCM è stata prevista la chiusura degli esercizi interessati, e per il periodo in cui le disposizioni per la tutela della salute pubblica imporranno la chiusura:

I ➖ l’esenzione dal pagamento del COSAP. Con specifico riferimento al canone temporaneo per dehors stagionali, l’avvenuta corresponsione del canone, commisurato al periodo che va dall’entrata in vigore del DPCM del 9/03/2020 e la scadenza della concessione stessa o, se antecedente, la data del venir meno degli effetti del medesimo DPCM, potrà, su istanza del titolare della concessione, essere utilizzata a compensazione anche parziale del canone eventualmente dovuto per

II – l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale, per i mercati in sede fissa;

III – la possibilità di agevolazioni per il pagamento della TARI al fine di tenere conto del periodo di chiusura;

IV – la modifica dei termini dettati nello specifico regolamento per il versamento delle somme introitate dagli esercizi alberghieri e dalle altre strutture ricettive a titolo di Imposta di Soggiorno per l’anno 2020;

salvaguardare l’equilibrio contrattuale nel rapporto con la società in house Napoli Servizi S.r.l. al fine di neutralizzare gli effetti negativi derivanti dagli eventi connessi all’attuale fase emergenziale; in tale direzione, demandare al Direttore operativo responsabile del contratto in essere le iniziative necessarie finalizzate all’utilizzo del personale impiegato in servizi chiusi o sospesi;

raccomandare agli Amministratori delle Società partecipate e dell’Azienda di richiamare i rispettivi dipendenti ai doveri connessi all’espletamento di servizi pubblici essenziali, garantendo senso di responsabilità nello svolgimento delle prestazioni individuali, con il monito che condotte non leali, non corrette e/o illecite saranno sanzionate secondo il sistema previsto dai relativi contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il