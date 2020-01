Ambiente | 31 Gennaio 2020

Arriva anche in redazione il video dei topi che hanno invaso Santa Maria Antesaecula alla Sanità, dove viveva Totò, segnalatoci dal lettore e abitante del quartiere Diego Barretta.

La vicenda è stata anche oggetto di un’immediata segnalazione del consigliere Simeone ad Asia e all’assessore all’ambiente Raffaele Del Giudice.

“Discarica a cielo aperto in Via Santa Maria Antesaecula 107 – scrive nel documento Gaetano Simeone – Sono pervenute alla scrivente Commissione varie segnalazioni, con video e foto, relative allo stato di degrado in cui versa Via Santa Maria Antesaecula, altezza civico n. 107, (casa di Totò) a causa dell’ammasso di rifiuti, soprattutto ingombranti, con precarie condizioni igienico sanitarie dell’area dovuta alla numerosa presenza di ratti. Vogliate pertanto mettere in atto le opportune azioni affinchè venga salvaguardata la pubblica e privata incolumità”.

“Il problema – aggiunge Barretta – purtroppo non riguarda solo la strada dove è nato Totò: l’invasione di “zoccole” è in atto anche a Vico lammatari, salita cinesi, salita scudillo e via San Gennaro”.

