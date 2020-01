Eventi | 9 Gennaio 2020

10 e 11 gennaio, venite all’Asilo, parleremo di Felicità!

Venerdì 10 gennaio e sabato 11, presso L’Asilo, uno dei Beni comuni della città di Napoli, i luoghi gestiti da tutti gli abitanti, si terrà una due giorni su temi “di frontiera”.

I modelli dell’economia classica, dello sviluppo senza limiti, dei puri parametri economici come il Prodotto Interno Lordo (PIL) per monitorare lo stato di salute di una società, mostrano ormai da tempo la loro inadeguatezza. Il nostro pianeta ce ne sta dando dimostrazioni sempre più chiare ogni giorno che passa. E allora c’è bisogno di raccogliersi insieme, faccia a faccia, di parlarsi, di scambiarsi spunti nuovi e opinioni per andare oltre.

Si inizierà venerdì pomeriggio con la proiezione di un documentario sul Bhutan, un piccolo Stato situato sulla catena dell’Himalaya, tra India e Cina, che da una decina d’anni, invece del “Prodotto Interno Lordo” (PIL), utilizza la “Felicità Interna Lorda” (FIL) come indicatore dello stato di benessere della nazione.

Alla fine del documentario ci sarà spazio per i commenti di tutti e poi si analizzerà il questionario che, partendo da quello usato in Bhutan, il gruppo “Felicità Interna Lorda Napoli” ha cercato di adattare alla realtà occidentale. (Se iniziate a compilarlo anche da casa, collegandovi a questo link https://bit.ly/3520ifr, potremo iniziare ad analizzare i primi dati).

Sabato 11 si confronteranno le persone che a livello locale, nazionale e internazionale si occupano di decrescita, economia del dono, economia trasformativa, economia della condivisione, agricoltura contadina, permacultura, eco-femminismo, diritto che salvaguardala natura e il clima, consapevolezza!

Anche la pausa pranzo sarà nel segno della sostenibilità con la cucina vegetariana di Cucina clandestina.

È una iniziativa nata nel segno della collaborazione tra diverse realtà locali e nazionali: Fare Decrescita Napoli, Ecologie Politiche del Presente, L’Asilo, Associazione per la Decrescita.

E poi si concluderà con una lezione di swing, perché ballare, in coppia, sembra sia un ottimo modo per aumentare il FIL!

Servono le vostre opinioni e le vostre idee, serve la vostra parte di felicità, venite!

Per info questo il link all’evento facebook: Felicità al tempo delle fine della crescita

Francesco Paolo Busco

