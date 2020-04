Senza categoria | 23 Aprile 2020

Caro Giulio,

chi ti scrive è uno studente napoletano, precisamente di Scampia che nel tempo libero, il sabato, quando non ho lezione, faccio volontariato, o almeno era quello che credevo fino a ieri, perché dopo il tuo servizio ho dei dubbi.

Ogni sabato con amore mi dedico a preparare il pacco alimentare per le famiglie bisognose, con tanta cura.

Prendo una lista con scritto i nomi delle famiglie, già preparato da altri volontari e leggo a chi devo consegnare, quante persone ci sono in famiglia se ci sono bambini e se ci sono persone con intolleranze alimentari.

Carico il pacco nella mia macchina, chiamo al destinatario e gli dico che gli ho appena lasciato il pacco giù al suo palazzo, dopodichè mi allontano per non avere contatto diretto con le persone anche se sono munito di guanti e mascherine e ovviamente sono anche autorizzato a circolare!

Il lancio del servizio delle Iene firmato Giulio Golia. “E i pochi aiuti arrivano solo dalla camorra” si legge.

Aspetto che qualcuno scenda, mi vede, li saluto da lontano, non ci conosciamo, vorremo abbracciarci ma per sicurezza non si può e ci accontentiamo di uno scambio di sorrisi che termina con un infinito grazie e una marea di complimenti.

Mio caro Giulio dovresti vedere quanto è bello aiutare, anzi in realtà penso che sono loro che aiutano me , perché aiutare le persone ti aiuta a stare bene.

Io faccio volontariato presso l’associazione “Coordinamento territoriale Scampia” sono una nuova famiglia per me, prima di questa emergenza non li conoscevo e grazie al loro impegno sono state aiutate più di 1200 famiglie di Scampia e quartieri limitrofi.

Giulio noi napoletani non siamo arrabbiati con te perché hai nominato la parola “camorra”, noi siamo arrabbiati perché tu nella tua cronaca ci hai vestiti a tutti noi volontari da camorristi, distruggendo tutto il lavoro che stanno facendo le tante associazioni sui territori!

Se siamo arrabbiati con te è proprio perché noi vogliamo prendere le distanze da certi ambienti.

Sappiamo bene che la camorra approfitta delle disgrazie, dei disagi e dei momenti di debolezza per trarre vantaggio ed è proprio perché sappiamo che potrebbe esserci questo pericolo che le associazioni si stanno dando da fare perché è vero che la camorra anticipa lo Stato, ma questa volta a Napoli c’è stato chi ha anticipato tutti, anche la camorra, e questo sembra che dia più fastidio a voi che a loro.

Da vero giornalista invece di fare paragoni che non stanno ne in cielo e ne in terra tra Napoli e il Messico, invece di fare interviste generiche a vari magistrati e appiccicarle e tagliarle a tuo piacimento, invece di chiedere continuamente agli intervistati se fosse la camorra a portare i pacchi solidali , sarebbe stato bello chiedere quali siano i nomi delle associazioni che li stanno aiutando, andare da loro e verificare tu stesso chi sono, cosa fanno e come lo fanno.

A Napoli le associazioni stanno facendo un vero e proprio miracolo laico ed è un vero peccato Giulio che tu abbagliato dalla luce del denaro non te ne stia accorgendo.

Distinti saluti da un volontariato o forse camorrista non lo so fa tu.

Giuseppe Mancini

