Hanno scritto una lettera indirizzata a Giovanni Melillo,Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; Maria Antonietta Troncone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.M.C.V.; Giuseppe Maddalena, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Giuseppe Borrelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Rosario Cantelmo

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Adriana Pangia Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli e a Monica Amirante. presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno. Oggetto: l’Emergenza Covid in Carcere.

A firmarla sono i garanti dei detenuti della Campania: Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà; Pietro Ioia, garante città di Napoli; Carlo Mele, garante provincia di Avellino; Emanuela Belcuore, garante della provincia di Caserta.

“Come Garanti delle persone private della libertà – si legge – vi scriviamo per richiamare la Vostra attenzione sulla particolare situazione in cui versa la popolazione detenuta in un momento di forte fibrillazione dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 ulteriormente aggravato dall’esplodere delle tensioni sociali. La situazione in Campania si è ulteriormente aggravata. Nelle carceri crescono il sovraffollamento, i contagi tra gli agenti di polizia penitenziaria, il personale sociosanitario e ci sono già una decina di casi tra i detenuti. Gli spazi minimi nelle carceri, limitano fortemente l’applicazione dei protocolli sanitari sia per l’isolamento sanitario che i casi di contagio. Gli stessi ospedali che hanno, come il Cotugno, destinato posti riservati ai detenuti, per l’emergenza sono stati occupati”.

“Siamo grati alle Direzioni delle carceri e a quelle sanitarie perché stanno contenendo e limitando il rischio negli istituti, ma questo straordinario lavoro rischia di essere vanificato. Le prossime settimane saranno insidiose, e per questo riteniamo fondamentale la massima collaborazione tra tutti gli attori del mondo penitenziario e in più generale della Giustizia. La peculiarità del momento impone un’accorata richiesta alle Vostre persone, prima come singoli e poi come istituzioni. Tali ragioni, unite alla profonda umanità e alla profondità dei vostri gentili ideali, hanno animato queste poche righe, in ragione del nostro ruolo e della vostra funzione.

In tale ottica non pare oltre misura chiedere che vengano immediatamente riprese e rafforzate le

misure inerenti alla gestione penitenziaria già elaborate nella prima fase della pandemia da Covid19., con particolare riferimento ai detenuti anziani e malati, e a quelli che devono scontare pene minime sotto i due anni”.

Poi i garanti elencano una serie di proposte rivolte ai procuratori:

• ridurre l’ingresso dei nuovi giunti per la cui gestione potrebbero nuovamente essere adottati i criteri già elaborati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione con documento del 1° aprile 2020.

• il nostro ordinamento prevede un sistema di sanzioni penali calibrato sulla gravità del fatto e la pericolosità dell’autore, pertanto il ricorso alla più afflittiva delle sanzioni penali elaborate dalla dottrina penalistica, mai come in questo momento, deve costituire l’extrema ratio manifestando, invece, una prevalente vocazione verso le misure alternative alla detenzione previste dalle leggi in vigore;

• evitare che i detenuti in regime di semilibertà facciano ingresso presso gli istituti penitenziari anche solo per trascorrere le ore notturne,

“Le leggi non sono delle macchine che una volta messe in moto vanno avanti da sé. Le leggi sono

pezzi di carta: se le lasciamo cadere non si muovono. A volte i ritardi delle decisioni sono causa di

ansia, angoscia e sofferenza fisica. Ci rimettiamo a ogni Vostra valutazione – concludono – fiduciosi in una serie di decisioni, alcune delle quali già messe in campo all’inizio della Pandemia”.

Nella foto di Salvatore Laporta /Kontrolab le proteste di marzo fuori Poggioreale (tutti i diritti riservati)

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il