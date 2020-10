Economia | 22 Ottobre 2020

“Siamo pronti all’ennesimo sacrificio, siamo pronti a metterci in discussione e ad abbassare autonomamente le saracinesche delle nostre attività , non abbiamo bisogno di lockdown imposti . Vogliamo essere parte attiva alla soluzione del problema , se si ritiene lo svolgimento dell’attività di somministrazione foriera di contagi, siamo pronti a chiudere per il bene nostro e dell’intera comunità. Chiediamo soltanto chiarezza e tempestività di intervento alle autorità. Chiediamo siano salvaguardate le nostre maestranze, chiediamo siano salvaguardate le nostre aziende con misure tempestive ed efficaci”. Così alcuni ristoratori e dipendenti con partite iva di Napoli che oggi scendono in campo per ottenere risposte dalle istituzioni.

L’appuntamento è questa sera alle 23 davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per portare alle Istituzioni alcune proposte.

Tra le principali richieste:

chiediamo sostegno a livello nazionale per il tramite del Governatore;

chiediamo cassa integrazione con erogazione immediata e non soggetta a tassazione per il dipendente;

chiediamo differimento imposizione fiscale (nazionale e locale);

chiediamo credito di imposta locazioni con cessione al locatore pari ad almeno il 60%;

azzeramento costi fissi utenze reale (e non come avvenuto in precedenza);

ristoro per i datori di lavoro;

se si verificano condizioni precedenti, programmazione della chiusura di tutti gli esercizi; diversamente si continua a essere aperti.

Le imprese che hanno aderito all’iniziativa sono al momento (ma l’elenco è in aggiornamento):

Immacolata Michelino – A Cammisa do Re

Enzo Cavallo – Bahia Cafè

Francesco Pervito – Dal Soldino

Luigi Marino – Fire Grill BBQ

Stefano Meer – Friggipizza

Antonio Visconti – Funee Cucina e Caffè

Fabio Savarese – Gioielleria Tattino

Marco Barattolo – I Sapori di Napoli

Antonio Siciliano – Bar Napoli

Raffaele Festa – Bar San Francesco

Aristide e Luca Bellone – Bellone Concept Cafè

Marco Varriale – Borgo Antico

Tiziana Bembo – Caffè Floridiana American Bar e Bistrot

Luca di Mauro – Crost

Roberto Napoli – Mangianapoli Taverna Partenopea

Mario Tortora – Mario Tortora

Gennaro Pelliccia – Monidee Cafè

Pasqualina Mazzarella – Kekko’s pub

Fabiana Pollice – La dolce vita

Luisa Bacioterraciano – La dolce vita

Nicoletta Albino – Napoli Centrale Pub

Lucia Serappo – Pizzeria I Decumani

Marco Laezza – Pizzeria Laezza

Massimo e Gennaro Alvigi – Pizzeria Trattoria il Miracolo

Michele Maturo – Prodotti da forno

Danilo Vairetti – QBOO

Guido Guida – Opera Restaurant

Gennaro Vitiello – Osteria il Gobbetto

Fabio Messina – Osteria Partenope

Salvatore Varriale – Pasticceria Varriale

Gaetano Zarelli – Pizzeria donna Sofia ai Tribunali

Armando Manzo – Ristorante A casa di Armando

Gerardo o Alaia Esposito – Ristorante Pizzeria Al Cucciolo

Enzo Imperatore – Rosticceria Imperatore

Flavio De Gregorio – Tortora Pub&Grill

Carlo Stagliano – Trattoria A cucina e mammà

Pierpaolo Di Napoli – Trattoria bella Mbriana

Piero de Stefano – Trattoria Destè

Gerardo Coppola – Wave Lounge Barì

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il