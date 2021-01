Beni Culturali | 18 Gennaio 2021

Paolo Iorio fa tris: è il nuovo direttore del museo Correale di Terranova a Sorrento. Succede a Filippo Merola, scomparso il 12 dicembre scorso, dopo aver guidato la struttura sorrentina per oltre vent’anni.

La nomina è stata decisa dal consiglio di amministrazione. Paolo Jorio, 63 anni, giornalista, regista e museologo, è già direttore del museo del Tesoro di San Gennaro e del Filangieri, nonché componente del consiglio di amministrazione del Museo Correale.

L’incarico avrà la durata di 5 anni.

Dopo il dolore per la scomparsa di Merola, una nuova vita per il Correale

«Paolo Iorio è il nostro nuovo direttore!» ha annucniato il Presidente del Museo Correale di Sorrento, Gaetano Mauro, a più di un mese dalla scomparsa improvvisa di Filippo Merola, da 18 anni al vertice della bellissima casa-museo sorrentina.

«Dopo il dolore per la morte di un direttore con cui ho condiviso 10 anni di gestione del museo – ha aggiunto Mauro – sono ora molto felice che alla guida del Correale ci sia Paolo Iorio. Iorio è già da due anni consigliere del C.d.A del museo e di cui ho apprezzato il ruolo equilibrato e preparato e che ha accettato con entusiasmo la carica, accogliendo positivamente la nomina a suo favore da parte dell’intero C.d.A. Le novità a cui lavoreremo insieme al nuovo direttore – conclude Mauro – si aggiungeranno a quelle su cui stiamo lavorando da più di un anno».

Iorio: enormi le potenzialità del Correale

“Ho riflettuto molto prima di accettare – ci racconta Iorio, raggiunto a telefono – Non tanto perché mi sarei andato a complicare la vita con tanto lavoro, ma per le implicazioni esterne. E’ paradossale ma è così. Abituati ad accentratori seriali di posti solo per occuparli senza fare alcunché poi comprendo che diventi difficile distinguere invece chi ha voglia di fare sul serio. Ho trascorso quattro giorni a Sorrento dalle 6,00 del mattino sino alle 24,00 a studiarmi il Museo, i bilanci, le opere etc etc. e ho capito che immense potenzialità ha il Correale”.

“Nel 2019 – continua Iorio – ha fatto solo 12.000 visitatori, in un luogo turistico internazionale per antonomasia. E allora mi sono detto: ecco una nuova sfida. Sia nel e per il Museo, sia verso l’esterno. E ho accettato con entusiasmo”.

Un museo che contiene reperti preziosissimi a cui va data valorizzazione

Così come per il Filangieri è facile immaginare che Iorio inizierà proprio nel ri-esporre e valorizzare le opere del Correale, che ha altri spazi e dunque ha grossi margini di miglioramento. L’obiettivo è arrivare a 60-70mila biglietti l’anno.

La residenza estiva della famiglia Correale e il suo meraviglioso giardino “Villa alla Rota” custodisce molti beni preziosi: dai reperti archeologici all’intarsio sorrentino, dal manierismo napoletano del’500 ai dipinti degli artisti napoletani della “Scuola di Posillipo”, dai preziosi arredi storici fino alle prestigiose porcellane del 1700.

“È un incarico che mi rende molto orgoglioso – conclude il neo-direttore – perché il Correale è un museo stupendo, ricco di meravigliose opere d’arte, con incredibili potenzialità di sviluppo e che può diventare un importante polo artistico-culturale di riferimento di tutta la penisola sorrentina, con un grande respiro internazionale».

A giorni il piano quinquennale per lo sviluppo del Correale

Iorio ha preannunciato che, a breve, presenterà il suo piano quinquennale per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del Museo Correale su scala nazionale e internazionale, creando importanti sinergie con gli Istituti Universitari e con gli altri Poli museali, forte anche della positiva esperienza apportata proprio da Jorio in qualità di attuale Presidente del Distretto di Napoli “Via Duomo, La strada dei Musei”, che comprende il Museo Madre, il Complesso dei Girolamini, il Pio Monte della Misericordia, il Museo Civico Filangieri, il Museo del Tesoro di San Gennaro, il Museo Donna Regina Diocesano e l’ Archivio Storico Banco di Napoli.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il