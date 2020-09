Sport | 10 Settembre 2020

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19. La notizia, trapelata nelle prime ore del mattino sulle colonne virtuali de Il Napolista, è stata confermata direttamente dallo stesso club partenopeo tramite una breve nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web.

De Laurentiis, nella giornata di ieri, si è recato a Milano per prender parte all’Assemblea di Lega della Serie A indetta per la discussione sulla gestione commerciale dei diritti televisivi del massimo campionato nazionale. Come da protocollo, il patron azzurro dovrà osservare un periodo di isolamento e, sulla stessa falsariga, tutti gli altri presidenti e presenti che hanno partecipato alla riunione di ieri verranno sottoposti a test naso-faringeo per riscontrare l’eventuale positività al virus.

Come riportato da immagini e testimonianze, De Laurentiis ha fatto ingresso nella sede milanese della Lega Calcio senza indossare la mascherina protettiva. La medesima dinamica si è ripetuta all’uscita dalla stessa, quando ADL è addirittura venuto in contatto con diversi giornalisti assembratisi intorno a lui. Oltre a quanto descritto, l’altro scenario da monitorare è quello meramente sportivo. Subito dopo la diffusione della notizia di positività al Covid-19 del presidente De Laurentiis, l’intero gruppo di calciatori, staff tecnico e dirigenziale del Napoli è stato sottoposto a tampone.

La situazione appare comunque tranquilla, sia perché i due precedenti esami effettuati di rientro da Castel di Sangro avevano restituito esito negativo per ogni componente del team, sia perché ADL non è più entrato in contatto con la squadra da venerdì scorso, quando la stessa era ancora impegnata nel ritiro pre-campionato in Abruzzo. Lo stesso, dopo l’assemblea di Lega di Milano, ha fatto direttamente ritorno nella sua dimora di Capri.

Antonio Guarino

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il