La penultima puntata di Mina Settembre. Tutte le foto di Serena Rossi sul set

Mina Settembre, la fortunata fiction tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni si avvia alla conclusione. La serie è interpretata da Serena Rossi e stasera domenica 7 febbraio, su Rai1 andrà in onda la quinta e penultima puntata. Vedremo due episodi, intitolati rispettivamente “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”.

Record di ascolti, Mina Settembre ha fatto vedere Napoli in tutti i suoi angoli. Ma ha anche consolidato la bravura di un'attrice come la Rossi. «È stato un regalo girare per così tanti mesi nella mia città: mi ha ricordato quanto è bello viverci, non solo lavorarci. Lì ci sono le mie radici e la mia famiglia» ha commentato lei parlando della fiction. Ecco tutte le foto dal set.



































































Episodio: la vita è un morso

Finalmente, sul versante sentimentale, Mina sembra aver ritrovato un po’ di stabilità. Infatti, il suo rapporto con Domenico (Giuseppe Zeno) è tornato ad essere pacifico.

Professionalmente, la protagonista dovrà confrontarsi con un nuovo caso al consultorio. Si tratta di un uomo che vive a Napoli ma sotto arresto domiciliare. L’uomo desidera ottenere un permesso per potersi recare al funerale di un caro amico recentemente scomparso a causa di un tumore. I due condividevano l’esperienza della reclusione, che, nella difficoltà, li aveva uniti, fino ad instaurare un rapporto molto forte.

Episodio un giorno brutto

Anche questa volta, le vicende personali di Mina finiranno per mescolarsi alle questioni di lavoro. Per errore, Irene, l’amica di Mina, scambierà la propria agenda con quella della protagonista. Mina proverà a raggiungere l’amica per scambiare le due agende, ma le incombenze lavorative glielo impediranno. Infatti, sul posto di lavoro accadrà un fatto del tutto inaspettato: una giovane ragazza arriverà in consultorio e sosterrà di aver subito un abuso da parte di Domenico!

Da un lato, Domenico sarà al centro dei pettegolezzi e dall’altro, Irene rimarrà in attesa di riottenere la sua agenda. Forse, quell’agenda contiene qualche informazione davvero importante…

L’appuntamento con la penultima puntata di Mina Settembre (quinta puntata) è alle ore 21.25, su Rai1. Tutte le puntate intere già andate in onda sono disponibili su Raiplay in streaming gratuito.

