In questi giorni nel mondo studentesco si è sviluppata una catena di solidarietà attorno agli studenti del Liceo Scientifico Renato Caccioppoli di Napoli. In questa scuola, infatti, il collegio dei professori ha bocciato la settimana dello studente per motivi molto chiari. Per loro questa non è istruzione, e gli studenti meridionali non se lo possono permettere perché già sono svantaggiati di loro.

Ma chiariamo prima cos’è la settimana dello studente. Sotto le vacanze di Natale è tradizione per tutte le scuole organizzare questa settimana alternativa alle classiche lezioni. Incontri con esperti, corsi fatti dagli stessi studenti e poi ancora film, libri e dibattiti. Quasi ogni scuola ne organizza una, perciò varia da istituto a istituto.

Ma quest’anno la settimana dello studente si svolge online, visto che noi studenti siamo in didattica a distanza da mesi. Quindi invece di aule magne ci saranno stanze di videochiamate, non ci sarà il chiasso tra i corridoi e nemmeno chi si veste da babbo natale l’ultimo giorno (è successo davvero), ma quello che è assolutamente certo è che la settimana dello studente resta comunque un momento vitale di confronto, sia tra studenti che professori. Una necessità, nonostante la distanza. E soprattutto per la distanza.

Un confronto negato ai giovani

Al Liceo Caccioppoli è andata diversamente: dopo aver organizzato l’intera settimana dello studente, infatti, ai ragazzi è stato negata la settimana. Il motivo? Lo spiegano i professori in una lettera, dove per ragioni a nostro parere molto dubbie bocciano a priori questa settimana “alternativa”. Qui un estratto:

La situazione del meridione, della nostra città, del quartiere in cui è collocata la scuola non è paragonabile a quella delle scuole del nord, né delle città nordeuropee, né dei quartieri della nostra città che si trovano in contesti privilegiati e garantiti, che non vivono e non hanno mai vissuto il futuro come una preoccupazione. Per loro il futuro è garantito a priori. Qualunque cosa accada hanno sempre delle reti di protezione pronte a salvarli nei momenti difficili.

Noi siamo diversi. Ma perché le scuole e le università del Sud ricevono meno fondi dal piano di investimento nazionale nell’istruzione. Quindi quale sarebbe la nostra colpa, essere meridionali? Non poterci permettere delle costose scuole private? Una lettera piena di parole e ipocrisia. Che penalizza ancora di più i ragazzi.

Per i ragazzi meridionali e periferici rispetto ai centri di potere economico e culturale, il futuro, invece, è sempre stato un problema e lo diviene ancora di più quando gli assetti del mondo, per un motivo o l’altro, vacillano e ridefiniscono le posizioni di potere e i criteri di selezione sociale. In contesti come il nostro l’unico strumento di miglioramento, riscatto, tutela dei diritti, capacità di guardare ad un futuro fatto di dignità e rispetto per la vita altrui e per la salvaguardia del pianeta è la CULTURA.

La “Cultura”. Come se ce ne fosse solo una, e non fosse possibile svilupparne una alternativa, a quella fallimentare della scuola italiana. Perché la nostra istruzione è una delle più arretrate d’Europa, e a noi ragazzi non vengono forniti gli strumenti per affrontare il mondo. Manca un senso critico, un dibattito, un confronto. E negare la settimana dello studente per motivi ancor più ridicoli come l’essere meridionale o di un quartiere non privilegiato, è controproducente. Uno schiaffo in faccia ai ragazzi che provano ad emanciparsi da una condizione sociale e a cambiare qualcosa.

La risposta degli studenti

“Avevamo dato per scontato che quest’anno ci fosse la settimana dello studente” a parlarci è Zidane Shehadeh, uno dei rappresentanti di istituto del Caccioppoli e tra gli organizzatori della settimana dello studente: “Era scritta anche nel piano annuale dove si indicano i giorni festivi. La settimana dello studente era dal 15 al 18. Solo due giorni prima del consiglio di istituto ci dicono che la settimana non si sarebbe più fatta.”

Poi continua: “Noi l’abbiamo chiesta nuovamente ed è stato convocato un consiglio straordinario. Ma tutto il lavoro organizzativo che abbiamo fatto ci è stato rifiutato.” tiene a sottolineare Zidane, che conclude: “Noi indipendentemente da questo, non entreremo a lezione e faremo la settimana autogestita, come forma di sciopero”.

Da poco è arrivato il comunicato ufficiale del collettivo studentesco della scuola: “Le motivazioni da voi poste, permetteteci di dire, ci sono risultate non solo offensive verso quei studenti delle periferie, che nonostante tutto sono riusciti a riscattarsi ed a costruirsi un futuro all’interno di una società sempre più competitiva – si legge nel comunicato degli studenti – ma anche demoralizzanti e soprattutto poco costruttive in quanto si è andato ad enfatizzare uno stereotipo che invece dovremmo cercare di abbattere. Con questo concetto in nessun modo vogliamo negare l’esistenza della questione meridionale e sostenere il contrario, ma certamente non si può accettare come motivazione per la mancata concessione di giorni in cui si poteva trattare proprio di questo argomento”. La lettera degli insegnanti, chiaramente, è stata offensiva e le motivazioni fuori luogo.

I ragazzi si soffermano anche sulla questione del confronto tra studenti e insegnanti: “Una seconda riflessione è sul tanto nominato “pensiero critico”. Esso lo si può sviluppare non solo con il metodo di insegnamento frontale e quindi con le canoniche attività didattiche, ma anche e soprattutto con questi momenti di confronto e condivisione tra noi studenti su temi di attualità riguardanti la vita reale” la settimana dello studente, insomma, non è una vacanza come molti prof dicono. “Gli studenti non si vogliono tirare indietro di fronte ai loro doveri, lo abbiamo dimostrato in questi mesi, ma a differenza di quanto scritto nella lettera cerchiamo un autentico momento di condivisione.” e concludono sottolineando la necessità di un dialogo reale.

Così gli studenti del Caccioppoli hanno annunciato uno sciopero per contestare queste discriminazioni. Perché un ragazzo non può essere penalizzato per essere uno studente di un quartiere disagiato, né avere la colpa di essere meridionale. A loro tutta la nostra solidarietà.

Ciro Giso

