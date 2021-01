La prima poesia metropolitana in napoletano del 2021: Antonino Del Giudice

Poesie Metropolitane | 3 Gennaio 2021

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Buona lettura con la poesia di Antonino Del Giudice

Antonino Del Giudice

Nato a Napoli nel 1983 si laurea in Economia Aziendale presso la Federico II e lavora come consulente informatico da 8 anni. Appassionato di viaggi nei Sud del mondo, riesce a girare on the road molti paesi dall’Asia al Centro e Sud America, con qualche parentesi in Africa, appassionandosi sempre di più a quella che è diventata negli anni la sua questione meridionale. L’amore per i viaggi e l’interesse per gli ultimi le matura grazie ai libri di Tiziano Terzani, da cui apprende quello che poi è diventato il suo mantra “Il viaggio non è la meta ma la strada che percorri per raggiungerla” che lo scrittore pronunciò per enfatizzare l’autenticità e l’importanza di viaggiare via terra. Napoletano purosangue apprende dal padre la passione per la città di Napoli e per la musica di Pino Daniele grazie al quale impara a conoscere tutti i segreti della sua amata città, in chiave blues. Inizia la sua collaborazione con Identità Insorgenti nel 2019 con l’obiettivo di riuscire a raccontare tutti i suoi Sud.

‘A Pandèmia

È ccomm’ a na bbrutta jurnata ca nun vo passà

Passano ‘e ghiuorne, passano ‘e mìse ma sta sèmpe llà

Tu ce piènze sèmpe.

Piènze sul’ ô maletiémpo, addìvènta n’ossessione, nu turmiènto

Allora vutte aret’ ‘a pucundria, te faje curaggio e scinne mmiez’ â via.

‘A strada però è ssulo nu spècchio d’acqua appantanata ca tu guarde, uocchie fisse e ccapa acalata:

“gente c’ ‘a paura, cielo niro, putéche ‘nzerrate, manco nu cazettino pe tte fa na resata”

Allora tuorne â casa scunsulato.

Nun saje cchiù ‘o munno tuojo addò sta,

si è chillo riflesso sotto ‘e piere o è cchill’autro a llà.

Antonino Del Giudice

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il