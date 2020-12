Identità | 3 Dicembre 2020

Mentre le istituzioni partenopee fanno a gara per assicurarsi un posto al sole nel nome di Maradona, con titolazioni e promesse varie, quello che conta come sempre, per noi – al di là degli sciacallaggi in corso che si commentano da soli – solo i desideri degli abitanti di Napoli.

La gente vuole che lo Stadio San Paolo sia intitolato seccamente a Diego Armando Maradona e alla fine così sarà (domani c’è la commissione toponomastica che affronterà ufficialmente il tema). Ma i desideri dei napoletani sono anche altri, senza chiedere nulla in cambio: e uno dei principali arriva dalla gente dei Quartieri Spagnoli.

Qui gli abitanti, una settimana fa, la sera della morte di Maradona, si sono dati uno di quegli appuntamenti “spontanei” tipici del nostro popolo: hanno acceso candele, portato sciarpe, fiori, biglietti, messo su altarino laico, al quale si è inchinato anche Bruno Conti nei giorni scorsi. Ora i cittadini dei Quartieri voglio che questa piazzetta conservi per sempre il ricordo di Diego sotto il grande murale restaurato negli anni scorsi, per volontà degli stessi abitanti (e con la vulcanica organizzazione di Salvatore Iodice, anima e mente di quest’area). E così hanno pensato che il museo popolare di Maradona non può che essere qui, nel cuore della città popolare, quella che ha sempre amato e venerato Diego in questi decenni, senza mollarlo mai.

Ne sono convinti Antonio e la figlia Manuela che gestiscono il Bostik Bar a Largo degli artisti, da sempre attenti a tutelare l’identità di Napoli, come ben dimostra il loro storico bar. L’ininterrotto andirivieni di giornalisti di tutto il mondo li ha emozionati. Per loro, la scelta di realizzare un museo popolare rinunciando all’area parcheggio è anche un sacrificio, ma una scelta obbligata. Padre e figlia sono testimoni della trasformazione di quel luogo da degrado totale a centro di Napoli. E con loro tanti abitanti dei quartieri, intenzionati a tutelare la memoria di Napoli e di Maradona.

Ph Maurizio Amodio

