Lavoro | 3 Novembre 2020

I 400 lavoratori della Whirlpool vergognosamente licenziati due giorni fa continuano la loro protesta. Questa mattina hanno bloccato la stazione di Gianturco e la stazione Centrale di Napoli per scongiurare la chiusura del sito partenopeo.

Protestano contro la multinazionale ma soprattutto contro il governo che si è limitato a prendere atto del mancato rispetto degli accordi. Cosa resa ancor più grave dal fatto che questi 400 licenziamenti avvengonoin piena pandemia costringendo i lavoratori di Napoli a protestare in un momento di difficoltà e di precarietà per se stessi e per le persone coinvolte dalle proteste.

I lavoratori, che nel corso della manifestazione non hanno impedito la circolazione dei treni, si sono poi recati in corteo verso palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania.

Il live è dell’Opg Occupato Je so pazzo

