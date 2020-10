Nemmeno dodici ore dopo l’ordinanza regionale che – tra le altre restrizioni – ha chiuso le scuole da oggi fino al 30 Ottobre studenti, professori e genitori, però, non hanno aspettato per farsi sentire in piazza, e hanno manifestato sotto la Regione Campania in Via Santa Lucia. Chi vive davvero la scuola ha denunciato la cattiva gestione che da anni attanaglia l’istruzione pubblica, al grido di “La scuola non è il virus”.

La gallery e il nostro live, a cura di Ciro Giso



























