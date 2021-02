La protesta dei lavoratori dello spettacolo al Teatro Mercadante: siamo allo stremo

Quella di ieri è stata una giornata di proteste per i lavoratori dello spettacolo dell’intero paese. Infatti come annunciato nelle scorse settimane, in più di 20 città italiane ci sono stati presidi e cortei contro le politiche del ministro della cultura Franceschini, rieletto nel nuovo governo Draghi. “Il governo ci sta uccidendo” gridano i manifestanti napoletani, che si sono riuniti in presidio al Teatro Mercadante, a Piazza Municipio.















La mobilitazione è stata indetta dalla coordinamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo e cultura “Emergenza Continua”. Per Napoli, in piazza ci sono il Coordinamento di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo campano, assieme al Si Cobas Spettacolo. Al fianco dei lavoratori del settore, anche studenti e disoccupati.

Le ragioni della protesta

Tra le richieste dei professionisti dello spettacolo non solo una riapertura sicura per teatri ed eventi.

Nel loro ultimo documento nazionale, i lavoratori hanno ribadito anche la necessità di una riforma dell’intero settore, per tutelare chi lavora realmente e non solo le grandi aziende dello spettacolo. Inoltre una delle richieste principali è quella di maggiori investimenti. Questo sia per valorizzare la cultura nel nostro paese, ormai troppo abbandonata a se stessa, che per sostenere i singoli lavoratori in questo periodo di crisi che sembra interminabile, come il numero di vite innocenti che sta mietendo.













È proprio di Sabato scorso la notizia della morte di Omar, professionista dello spettacolo veneto morto suicida nel proprio magazzino. Ed è a lui che nel corso della protesta i manifestanti hanno dedicato un minuto di silenzio. Come Omar, tanti lavoratori si sentono abbandonati, ma dai coordinamenti dei lavoratori oggi arriva un messaggio: “Non siete soli, noi ci siamo. C’è una rete pronta a sostenervi, non perdete mai la speranza.”

