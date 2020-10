Precariato | 21 Ottobre 2020

I Disoccupati del Cantiere 167 questa mattina hanno occupato il Consiglio comunale di Napoli.

Occuperemo e ci mobiliteremo a oltranza fino a quando non riceveremo risposte concrete dal sindaco di Napoli e dagli assessori preposti.

“Non vogliamo più aspettare e mai lo abbiamo fatto – spiegano – Oggi che scadono i redditi di cittadinanza, che cooperative private stanno lavorando a Scampia violando la clausola sociale che abbiamo strappato con la lotta, il sindaco di Napoli cosa fa? Vogliamo risposte immediate!

Sono anni che i disoccupati di Scampia si mobilitano per il diritto al lavoro con azioni di lotta, scioperi alla rovescia e incontri con organizzazioni del territorio e della città. Non permetteremo che la lotta per il diritto al lavoro si arresti. Noi vogliamo lavorare”.

