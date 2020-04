Con uno striscione che recita: “Confraternita degli ipocriti: con una mano fa la carità, con l’altra riscuote il pesone” si è svolo oggi un flash mob all’esterno dell’Ospedale Pellegrini, alla Pignasecca di Napoli. L’iniziativa è nata per la mobilitazione di Campagna per il Diritto all’Abitare, Comitato di Quartiere dello Sgarrupato (vico Lepre17) e Centro Sociale Damm.

Un Flash Mob, quello all’esterno dell’Ospedale, proprio lì dove ha sede anche la “Confraternita dei Pellegrini”, confraternita religiosa che possiede molte centinaia di appartamenti nel centro storico di Napoli, in particolare tra i Quartieri Spagnoli e Materdei, quasi tutti in locazione a ceti popolari della città.



Lo striscione aperto da alcuni attivisti per il diritto all’abitare e poi appeso alle inferriata recava la scritta: “CONFRATERNITA DEGLI IPOCRITI: Con una mano fa la carità, con l’altra riscuote il Pesone!” e faceva riferimento al fatto che malgrado le conseguenze socioeconomiche dell’epidemia da COVID19, la Confraternita non ha adottato nessuna misura per tutelare i suoi inquilini.

“Si era diffusa la voce che avrebbe ridotto o almeno sospeso la riscossione dei canoni in questi mesi – hanno spiegato i manifestanti – E invece non è successo niente di questo, sono anzi arrivati i bollettini dell’affitto di marzo e aprile, con grande puntualità, a famiglie che sono alla disperazione economica. Bollettini che sono diventati molto più esosi nei rinnovi contrattuali degli ultimi anni in cui la confraternita si è affidata alle valutazioni di una società immobiliare per praticare prezzi di mercato. Molti hanno telefonato al nostro sportello telefonico in queste settimane per lamentare questa situazione e chiedere aiuto. Con l’iniziativa di oggi speriamo vivamente che qualcuno nella Confraternita si passi, come si suol dire, una mano per la coscienza…”.

