Questa mattina i lavoratori del porto di Napoli hanno bloccato uno dei varchi di accesso principali della città, il varco Pisacane. I lavoratori avevano annunciato lo stato di agitazione già diversi giorni fa, con una nota interna. Il blocco ha fermato decine di camion, che hanno creato una lunga colonna di mezzi per una delle arterie principali del porto della città. Lo sciopero è durato fino a tardo pomeriggio. A sostegno dei lavoratori mobilitati dal sindacato intercategoriale Si Cobas, i giovani del Fronte della Gioventù Comunista e il collettivo Iskra Napoli.

Con il blocco di oggi denunciano la mancanza di diritti fondamentali per i lavoratori, accusando la CO.NA.TE.CO – Consorzio Napoletano Terminal Containers. Mansioni pericolose, sicurezza sanitaria azzerata e un costante controllo sui loro movimenti, che non permette nemmeno una pausa per il bagno: questo è ciò che affermano di subire i lavoratori del porto di Napoli ogni giorno. Chi decide di segnalare queste condizioni penose viene minacciato dalle aziende portuali, che ricattano i dipendenti con il rischio di sanzioni disciplinari, fino ad arrivare alla perdita del lavoro.

È quello che è successo ad alcuni lavoratori – licenziati per motivi a loro detta illegittimi – che hanno deciso di dire basta a queste condizioni di lavoro. L’ultimo licenziamento proprio in questi giorni. I lavoratori del porto chiedono la reintegrazione dei licenziati e l’archiviazione dei provvedimenti disciplinari a loro carico. A questo si aggiunge la richiesta di un tavolo tra il sindacato e l’azienda, e di convocare le elezioni per i rappresentanti dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza.

