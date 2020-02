Politica | 19 Febbraio 2020

Pubblichiamo una nota di Salvatore Prinzi, di Potere al Popolo – Ex Opg Occupato Je So pazzo, dopo le ridicole accuse lanciate dal leader nazionale delle sardine, Mattia Santori, dopo il clamoroso flop delle sardine ieri a Napoli (per cui ha accusato i centri sociali partenopei invece di assumersene responsabilità).

Ieri ero a Piazza Dante e ho potuto constatare il flop delle Sardine. Nonostante il pompaggio mediatico, i presenti erano meno di 200, di cui la metà quelli che Santori ha poi definito “contestatori”… Ho assistito alla supposta contestazione e vi dico che si è trattato di uno scambio così ridicolo che manco ci avevo fatto caso.

Tornato a casa ho poi visto le deliranti dichiarazioni di Santori, che raccontava uno scenario da 1977: palchi assaltati, Lama cacciato dalla Sapienza etc (e no, purtroppo no).

Invece di interrogarsi sul perché la piazza sia fallita, e fosse diversa per numeri ed entusiasmo da quella di novembre (forse perché le Sardine hanno perso credibilità dopo l’incontro con Benetton, lo schieramento col PD e le stronzate sull’Erasmus al Sud?), Santori si è messo ad inventare storie su Potere al Popolo e centri sociali “crudi e puri” (sì, ha detto proprio così) che avrebbero guastato il clima – e immagino preventivamente convinto la gente a stare a casa…

Non varrebbe la pena di perderci tempo se non fosse che quest’uomo – ricordiamo che ha quasi 33 anni, la stessa età del tanto massacrato Luigino Di Maio – è in prima serata in TV ininterrottamente da 3 mesi, incontra Ministri, raccoglie fondi, detta l’agenda non si sa per conto di chi, ed è bene che le persone capiscano se si possono fidare o no.

Vediamo brevemente le 7 bugie che ha detto. Partiamo dalla più clamorosa.

1. “Potere al Popolo o altri centri sociali più crudi e puri, hanno letteralmente occupato il palco”.



FALSO. Di Potere al Popolo c’erano solo alcuni singoli militanti in piazza. Sul palco sono salite esclusivamente le vertenze invitate dalle stesse Sardine (ovvero Sardine Nere, lavoratori APU, disoccupati 7 novembre). Gli interventi sono stati duri, contro il PD, i Decreti Sicurezza, l’Autonomia Differenziata, ma mai contro gli organizzatori.



Ci sono foto e video che possono testimoniarlo. Probabilmente Santori lo dice per dissociarsi dai contenuti che non può condividere.

2. “Hanno deciso di prendere il palco delle sardine per fare la loro propaganda elettorale”.

FALSO. Negli interventi dal palco non c’è stato nemmeno un riferimento alle elezioni, né bandiere né simboli. Al contrario si è proprio detto che non è attraverso giochi elettorali che si possono risolvere i problemi.

3. “Qualcuno ha scavalcato l’organizzazione”.

FALSO. L’organizzazione ha invitato le vertenze, la lista degli invitati si poteva consultare sull’evento facebook ufficiale. Uno degli organizzatori, Bruno, è stato applaudito da tutti per il suo intervento.

4. “Queste sono cose premeditate” (riferendosi alla contestazione successiva).

FALSO. Siccome Santori ha improvvisamente deciso di non intervenire, sottraendosi al confronto, un compagno più giovane di lui ha pensato di andargli a fare qualche domanda.

5. “Hanno detto solo parolacce”.

FALSO. C’è il video dove il compagno gli fa domande con calma e Santori gli ride in faccia e se ne va, con due tizi sui 50 portati da Roma che vengono a urlare e fargli da guardie del corpo.

6. “Dire che noi abbiamo sostenuto il PD è una falsità”.

FALSO. Santori era sul palco con Bonaccini. Bonaccini è del PD. Sai Mattia, la gente 2+2 lo sa ancora fare.

7. “Non era previsto un mio intervento su palco”.

FALSO. L’intervento di Santori era previsto e atteso da tutti i giornalisti. Santori ha deciso di cancellarlo vista la situazione.. Lo ammette stesso lui sotto le pressioni del giornalista (video sotto).

Sgombrato il campo dalle cazzate, la piccola nota politica.

Il dato di ieri è che il giocattolo delle Sardine si è rotto. Già aveva fatto flop in Calabria, poi a Scampia la settimana scorsa, poi a Roma domenica: di fatto dopo il primo mese di exploit aveva funzionato solo in Emilia-Romagna.

D’altronde per quante volte puoi chiamare la gente a sentire musica in piazza sotto un marchio registrato? Un movimento è fatto di assemblee territoriali, di democrazia reale, di contenuti elaborati insieme. Tutto quello che è mancato da subito.

Secondo dato: le Sardine possono funzionare in Emilia-Romagna, nei luoghi dove il mondo del PD, e un certo benessere, tengono. E i “populisti” possono essere rappresentati come barbari ignoranti che odiano non si sa bene perché, a cui contrapporre tanto ammmore.

Al Sud e a Napoli no. La gente è esasperata. Ci sono lotte vere in corso. Che hanno bisogno anche delle telecamere. E se le inviti a parlare, difficilmente puoi aspettarti che dicano quello che vuoi. Diranno quello di cui hanno bisogno.

Ecco, ieri Santori ha scoperto che la politica è una cosa complessa. Richiede conoscenza dei territori, capacità di relazionarsi, lavoro sul campo, e soprattutto una decisione: sei dalla parte degli oppressi o degli oppressori?

Il buon Mattia del politico navigato ha il sorriso, il rapporto con i media, le bugie, l’arroganza. Ma manca totalmente di competenza, e fa errori che nemmeno un bambino. Il Sud non è un territorio di conquista: Santori che in Emilia-Romagna appoggia l’autonomia differenziata non può venire a cuor leggero a insegnarci come ribellarci.

Dopodiché il tema vero è come un tizio del genere in questo paese possa diventare una star. E di quando smetteremo di bruciare energie appresso a cose inutili, invece di fare quello che conta davvero: decidere da che parte stare, organizzarci insieme, radicarci sui territori, studiare, e iniziare a pensare una politica che non è fatta di singoli bomber, ma di gioco di squadra e collettività consapevoli.

Salvatore Prinzi

