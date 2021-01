Periferie | 5 Gennaio 2021

E’ da quando è scoppiata l’emergenza covid-19 che a Scampia attraverso una grande rete di associazioni locali partono continuamente diverse iniziative di solidarietà per aiutare le persone del territorio che sono in difficoltà.

L’ultima idea è quella della “Befana solidale” pensata da “ASD Ali di Scampia” che il 6 gennaio – presso l’Officina delle culture in Via Arcangelo Ghisleri, alle ore 12:00 – insieme ad altre associazioni del territorio distribuiranno delle calze e dei giocattoli ai bambini delle famiglie meno agiate per strappargli un sorriso in questo brutto periodo nel quale sono anche quelli che più stanno soffrendo durante questa pandemia che ha tolto loro la scuola, la socialità, lo sport e la spensieratezza.

Le altre associazioni che hanno aderito all’iniziativa solidale sono:

-l’Associazione Ciro Vive

-Coordinamento territoriale Scampia

-Dolus Servo

-Associazione Don Dolindo

-RadioSca.

Ph. Associazione Ciro Vive

Giuseppe Mancini

