Economia | 4 Aprile 2020

Volete sapere perché per salvare la specie umana dobbiamo cambiare radicalmente questo modello di sviluppo che pone le sue fondamenta sul profitto, sul libero mercato e sulla globalizzazione sfrenata?

L’OMS 15 anni fa annunciava che saremmo andati incontro a stagioni di epidemie/pandemie e quindi i governi si sarebbero dovuti dotare dei famosi dip, avrebbero dovuto potenziare le strutture di bio contenimento e la sanità pubblica.

Purtroppo la politica piegata alle logiche del mercato ha deciso che quelle scelte anche se importanti per la salute di miliardi di persone non producevano profitti per quei pochi paperoni.

Oltre un mese fa arriva il Coronavirus in italia, alcuni esperti dicono che va chiuso tutto anche le fabbriche che non producono beni essenziali. Confindustria e i padroni del mercato obbligano la politica a fare spot su Milano non si ferma e Bergamo non si ferma, quindi le fabbriche continuano a produrre e la partita a Bergamo (Atalanta Valencia) si può disputare. Quello che poi sta succedendo è inutile ribadirlo.

Movimenti ecologisti e scienziati da anni denunciano che inquinamento e devastazione ambientale vanno immediatamente bloccati perché prima o poi ne avremmo pagato le conseguenze.

Il mercato non era d’accordo, perché bisognava difendere gli interessi dei petrolieri, delle lobby del carbone e del cemento e quindi mare inquinato, foreste abbattute e scomparsa delle api con la conseguenza che la natura non riesce a svolgere più il suo ruolo e quindi capita che alcuni virus si spostano dai loro habitat naturali e prendono casa nell’essere umano.

Sindacati di base che ancora difendono i lavoratori (non parlo di CGIL, CISL E UIL) e movimenti in difesa dell’ambiente si sono battuti affinché mostri come l’ilva di Taranto chiudessero e riconvertissero la produzione perché stanno uccidendo interi ecosistemi rendendo sempre più invivibili aree densamente abitate ma come sempre il Mercato deve difendere gli interessi dei Riva prima e di ArcelorMittal oggi e di altri industriali e quindi via libera a inquinamento e devastazione. Questo ha reso la salute delle persone più debole e meno capace di resistere agli attacchi esterni.

Allevamenti intensivi e agroindustrie stanno stravolgendo la nostra alimentazione e i metodi di coltivazione, animali imbottiti di antibiotici e verdure geneticamente modificate. Piccoli organizzazioni di allevatori e coltivatori chiedono alla politica di favorire l’agricoltura sostenibile e di potenziare il circuito a km zero ma purtroppo il mercato non è d’accordo poiché anche se si creassero molti posti di lavoro non sarebbero garantiti i profitti dei soliti noti e quindi la politica ostacola lo sviluppo di economie locali e sostenibili favorendo un modello agroindustriale che coltiva malattie letali.

La globalizzazione ha portato divari economici spaventosi creando aree con sacche di povertà enormi ed aree ricchissime. Questo ha creato instabilità economica e sociale e in alcuni posti anche guerre e quindi oggi gran parte della popolazione mondiale migra non per scelta ma per sopravvivere. Anche in questo caso c’è chi si è opposto dicendo che per fermare le migrazioni bisognava redistribuire ricchezza e garantire libertà di autodeterminazione ma ancora una volta la politica ha lasciato dettare le regole al mercato e oggi assistiamo all’orrendo spettacolo dei morti nel mediterraneo e alla fuga dei meridionali dal nord che scappano al sud per stare con i loro cari in un momento di difficoltà (giusto o sbagliato che sia).

Gli effetti di questo modello di sviluppo sono sotto ai vostri occhi, li state subendo sulla vostra pelle. Oggi, fortunatamente, abbiamo l’occasione per cambiare. Il virus è stato un campanello d’allarme ma non avremo altre occasioni.

Siete voi gli artefici del vostro destino, se sceglierete ancora una volta la via dell’egoismo, dell’arrivismo e del menefreghismo sarete voi a premere il grilletto della pistola puntata nella vostra tempia.

Umano avvisato mezzo salvato…

Mario Raimondi

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il